Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: parités figées mais pétrole, Or et argent au zénith information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 19:50









(CercleFinance.com) - Beaucoup de chiffres à l'agenda ce vendredi en Europe et aux Etats Unis : cela se traduit par des écarts modérés sur les marchés de taux, un net rebond se dessine à Wall Street (le Nasdaq efface les -1,45% perdus la veille) mais le FOREX est demeuré étrangement calme et le '$-Index' n'a enregistré qu'un écart symbolique de +0,05% à 104,30.

La parité Dollar/Yen reste figée à 151,6... et cela dure depuis le 20 mars !



La stabilité du '$'Index' est le reflet d'une quasi stagnation de la parité Euro/$ (+0,05% à 1,0840), et pas davantage de mouvement sur les paires Euro/CHF ou Euro/£ (scores figés depuis jeudi).



Il y avait de nombreuses 'stats 'en Europe : les ventes de détail dans l'UE ont reculé de -0,5% en février selon Eurostat et les commandes à l'industrie reculent en Allemagne suite à la mévente des véhicules électriques (-25% en 1 trimestre).

En Italie, le déficit public est ramené à 5,5% et s'aligne sur celui de la France.

La production a rebondi de +0,9% dans l'Hexagone (après ‑1,5% en janvier) et dans l'ensemble de l'industrie (+0,2% après ‑0,9%), selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.

Par ailleurs



Le chiffre le plus attendu du jour était sans conteste le 'NFP' : l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu en mars, montre le rapport mensuel du département du Travail publié vendredi.

L'économie US a généré +303.000 emplois non-agricoles le mois dernier aux Etats-Unis, contre 270.000 (révisé de 275.000) en février, alors que le consensus recueilli par Reuters en prévoyait seulement 200.000.



Le taux de chômage a baissé à 3,8% en mars, contre 3,9% le mois précédent (consensus Reuters inchangé à 3,9%).



La hausse du salaire horaire moyen a -composante très surveillée- a accéléré à +0,3% en mars, après +0,2% en février (consensus de +0,3%) mais sa progression ralentit légèrement à 4,1% contre +4,3% (annualisé) le mois précédent, ce qui coïncide avec le consensus de 4,1%.



Neel Kashkari, le président de la Fed de Minneapolis a prévenu que 'si l'inflation continuait à enchaîner séquences de baisse puis sursauts occasionnels, la question se poserait de savoir s'il ne faudrait pas renoncer à toute baisse de taux cette année'.



Les tensions géopolitiques au Proche Orient et la baisse des capacités de raffinage russe continuent de maintenir la pression sur le pétrole : le baril de 'Brent' (+0,9%) oscille autour des 91,9$ (nouveau record annuel), le 'WTI' autour de 87,6$ (c'est son zénith 2024).

Le 'fait géopolitique' continue de pousser l'or à la hausse (+1,3%) avec un nouveau zénith de 2.330$ (soit +4% hebdo), l'argent suit à distance vers 27,5$ (+0,8% ce soir, il gagne 8% sur la semaine).





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.