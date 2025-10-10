Devises : net redressement du Yen après offensive Trump antichinoise
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 21:54
Le Yuan rechute de -0,25% et retrouve ses niveaux du 29 septembre... la chine n'a pas encore réagi à l'annulation de la rencontre Trump/Xi-Jinping à la fin du mois.
Le Dollar qui ne cessait de progresser depuis le début du 'Shutdown' met un terme à 4 séances de hausse consécutive et lâche -0,4% face à l'Euro vers 1,1610/E... mais il restera en nette hausse (+1,5%) sur la semaine écoulée.
Le '$ Index' lâche 0,55% vers 99,00, ce qui efface les gains de la veille, il subit des prises de bénéfice appuyées face au yen qui reprend +1% vers 151,50 (mais la perte hebdo reste voisine de -3% pour la devise japonaise).
Trump annonce par ailleurs que l'état fédéral va procéder à des licenciements massifs de fonctionnaires, avec comme sous-entendu qu'ils ne seront pas réembauchés et que cela va faire des économies.
Le 'DOGE' piloté par Elon Musk avait également procédé à des coupes claires dans les effectifs de certaines administrations, avant que des milliers de 'superflus' ne soient réembauchés.
Seule donnée macroéconomique attendue ce vendredi, l'indice de confiance du consommateur américain, calculé par l'Université du Michigan ('UMich') a été publié à 16H... et il ressort inchangé à 55 contre 55,1 en septembre: un chiffre intrinsèquement sans impact et qui a ensuite été totalement éclipsé par le tweet de Trump, lequel a déclenché une soudaine vague de liquidation sur les cryptodevises avec -4% sur le bitcoin (sous 117.000$), l'Ethereum (-8% vers 4.000$), -6,5% sur Solana (205$).
Autre victime des incertitudes sur la croissance chinoise, le baril de pétrole qui dévisse de -4,5% vers 58,8$, au plus bas depuis le 7 mai et qui semble filer tout droit vers le plancher des 55,5$ du 4 mai dernier.
L'Or reste peu affecté et termine la semaine au-dessus du seuil des 4.000$, sur un gain hebdo de +3%.
Valeurs associées
|114 528,5143 USD
|CryptoCompare
|-5,76%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a connu une nette baisse vendredi, réagissant avec crainte à la menace du président des Etats-Unis Donald Trump d'augmenter substantiellement les droits de douane américains visant les produits chinois. Le Dow Jones a glissé de 1,90% et le ... Lire la suite
-
Donald Trump a jugé vendredi qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, laissant éclater sa colère contre une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares. Le président ... Lire la suite
-
Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza, précipitant des dizaines de milliers de déplacés sur le chemin du retour à travers le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre. Le Premier ministre ... Lire la suite
-
Le parquet péruvien a demandé vendredi à la justice d'interdire à l'ancienne présidente Dina Boluarte, tout juste destituée par le Parlement, de quitter le pays le temps de finaliser des enquêtes la visant pour corruption et abus de pouvoir. Le président du Parlement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer