Devises : net fléchissement de l'Euro et du Franc suisse information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 21:06









(CercleFinance.com) - Le Dollar semble reprendre un peu de vigueur (+0,7% face à l'Euro qui rechute de 1,1380 vers 1,1270$ ce soir) mais c'est en fait l'Euro qui est saisi d'un accès de faiblesse notable avec -0,6% face au yen, -0,9% face à la Livre.

Cela pourrait logiquement s'expliquer par l'imminence d'une baisse de taux par la BCE (d'ici 36 heures) vers 2,50%.

Mais du coup, cela n'explique pas le 'pullback' encore plus violent dont est victime le Franc suisse : -0,2% face à l'Euro, -0,85% face au Yen, -1,1% face au Dollar et -1,25% face à la Livre.



Le '$-Index' refait surface : +0,55% vers 100,25 après avoir bataillé durant 4 jours pour ne pas s'enfoncer sous 99,00.

Le billet vert gagne également 0,65% face au Dollar canadien mais perd 0,25% face à la Livre.



Les 'chiffres du jour' ne plaidaient pas vraiment pour une envolée du $ : l'indice 'Empire State' rebondit légèrement mais sa composante 'perspective' se dégrade fortement.



L'activité manufacturière reprend +12Pts après une baisse appuyée de -26 points le mois précédent.

Les indices des nouvelles commandes et des livraisons sont également restés en territoire négatif, à respectivement -8,8 et -2,9.



Mais surtout, et c'est le plus frappant, l'enquête montre que les entreprises anticipent une détérioration des conditions au cours des prochains mois, avec un niveau de pessimisme jusqu'alors rarement observé.



L'indice des conditions générales d'activité futures chute en effet de vingt points à -7,4, affichant un recul total de 44 points au cours des trois derniers mois.

Pas de déception en revanche côté prix à l'import : ils ont diminué de 0,1% en mars 2025 aux Etats Unis par rapport au mois précédent (mais augmenté de 0,1% hors carburant), tandis que les prix à l'exportation ont stagné (mais se sont tassés de 0,1% hors denrées agricoles).



Le Département du Travail, qui dévoile ces chiffres en ligne avec les attentes, précise qu'en rythme annuel (c'est-à-dire par rapport à mars 2024), les prix à l'importation et à l'exportation des Etats-Unis se sont accrus de respectivement 0,9% et 2,4% le mois dernier.

Par ailleurs, le stock de logements neufs invendus gonfle à plus de 500.000 (dont 296.000 maisons dans le Sud des Etats Unis, le marché le plus actif), ce qui constitue un record depuis 2006.



Il y avait aussi quelques chiffres en Europe : les prix à la consommation en France ont augmenté de 0,8% en mars 2025, un taux annuel stable par rapport à celui de février, selon l'Insee qui confirme ainsi son estimation provisoire publiée à la fin du mois dernier.



Par ailleurs, entre janvier et février, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 1,1% dans la zone euro et de 1% dans l'UE, selon Eurostat, après des progressions de 0,6% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE un mois plus tôt.





