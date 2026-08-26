Devises : les chiffres US ont fait décrocher le $ à 14H30

Le FOREX se réveille après 4 séances de léthargie complète : des chiffres US plus robustes que prévu, la remontée des anticipations de hausse de taux par la FED ont soutenu le billet vert ce mercredi. Le "$-Index" reprend 0,26% vers 99,15/99,20... s'il maintient cette avance, c'est le rebond le plus significatif observé depuis 27 juillet dernier. L'Euro se replie symétriquement de -0,2% vers 1,1650, le Yen de -0,15% vers 159,40 et des pertes plus importantes affectent la Livre (-0,4% vers 1,3593) puis le Franc suisse, lanterne rouge avec -0,45% vers 0,8050 (qui cède 0,25% face à l'Euro vers 0,9383).

Les statistiques US publiées à 14H30 aux Etats Unis ont clairement fait réagir le FOREX... et décrocher le Dollar avec pour commencer une inflation supérieure aux attentes et des dépenses des ménages plus robustes que prévues.

Les revenus des ménages ont progressé de 0,4 % en juillet (2 fois plus qu'attendu), après une hausse de 0,2 % en juin et leurs dépenses de consommation personnelle ont augmenté de 0,2 % (contre 0,1% anticipé) après une progression de 0,3 % le mois précédent.

Ajustées de l'inflation et notamment de la hausse des carburants, les dépenses de consommation personnelle réelles sont restées stables,

La composante la plus surveillée ce mercredi, c'était l'indice des prix PCE : il a rebondi de 0,2 %,contre 0,1% escompté, de telle sort que le taux annuel ressort inchangé à 3,7 % (après -0,1 % en séquentiel au mois de juin).

L'indice des prix PCE "core" (hors alimentation et énergie) a également progressé de 0,2 %, comme prévu, et s'est maintenu à 3,3 % au mois de juillet).

L'autre "chiffre du jour", c'était le PIB "révisé" du 2ème trimestre : il est confirmé à 1,5% au T2, comme anticipé, après une hausse de 2,1% au T1.

Ces 1,5% de croissance doivent beaucoup aux 3,4% des dépenses de consommation personnelles (après une hausse de 0,5% au T1, et une progression de 3,2% annoncée lors de l'estimation initiale).

Le point noir provient de l'indice des prix qui a grimpé de 6,4%, contre une hausse de 6,2% annoncée il y a 1 mois, après une augmentation de 3,6% au T1.

La troisième estimation du PIB (dite définitive) du T2 doit être publiée le 30 septembre prochain.

Les données du jour ont renforcé la perspective d'un nouveau relèvement des taux de la Réserve fédérale mi-septembre, de 36% vers 44%, et la probabilité frôle 100% d'ici mi-décembre : 1 hausse de taux devient l'hypothèse minimum, des Fed Funds à 4,00% ne seraient pas une énorme surprise d'ici fin 2026.

L'un des temps forts "monétaires" de la semaine est attendu pour ces prochaines 48H avec le symposium de Jackson Hole et le discours du président de la Fed attendu vendredi.