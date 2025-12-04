Devises : léger rebond du $, le Franc suisse plus faible
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 19:10
Encore pas mal de "stats" ce jeudi et des marchés obligataires en mode "consolidation" mais peu d'impact sur le FOREX, les écarts demeurant généralement limités : l'Euro s'effrite de -0,1%, le Yen grappille 0,2% face au billet vert et 0,3% face à l'Euro.
La surprise est venu du Franc suisse qui perd 0,35% face au billet vert, à 0,8025 et -0,25% face à l'Euro à 0,9355.
Le Yen bénéficie d'une adjudication de bons du Trésor de maturité longue (30 et 40 ans) qui s'est passé de façon plutôt satisfaisante.
La demande était au rendez-vous alors que les rendements affichés étaient respectivement de 3,45 et 3,75% avant le début des opérations mais l'appel d'air vers le "très long terme" a plombé les échéances plus courtes : le "10 ans" s'est tendu de 4,5Pts pour un nouveau record de 18 ans vers 1,941% (pire score depuis juin 2007), le "20 ans" a pris 1,5Pt vers 2,9300%, c'est aussi le pire niveau de l'année.
Côté chiffres, les investisseurs sont moins sereins que la veille : ils pensaient avoir eu la preuve d'un ralentissement marqué du marché du travail (ADP dévoilait hier -32,000 pertes d'emplois en novembre), avec un indice ISM des services solide, contrebalancé par un "PMI" médiocre, 3 chiffres venus plaider en faveur d'une baisse des taux de la Fed dans 6 jours.
Mais ce jeudi, c'est la surprise : le nombre de demandeurs d'indemnité chômage en données hebdo chute vers 191.000 (soit -29.000, niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait sur une légère progression.
Sous 200.000 demandeurs, c'est l'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure.
Autre élément surprenant, les licenciement ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats Unis selon les données privées du cabinet Challenger.
Prévue demain, la publication du NFP (chiffres de l'emploi) et de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine, revêtiront une importance capitale à moins d'une semaine des décisions de politique monétaire de l'institution.
En zone euro, ce sont les ventes au détail CVS pour les mois d'octobre, attendues à 11h, sont ressorties inchangées, après avoir augmenté de 0,1% le mois précédent, annonce Eurostat.
En glissement annuel, l'indice affiche une progression de 1,5% contre 1,4% attendu, c'est plus de 2 fois inférieur au taux observé aux Etats Unis.
Côté cryptos devises, le bitcoin plafonne vers 93.000$ après 10% repris en ligne droite, l'Ethereum fait encore mieux avec un rallye 2.730/3.230$ ( 5000$, soit 18%).
