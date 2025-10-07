 Aller au contenu principal
Devises : le Yen poursuit sa descente aux enfers, Euro également affaibli
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 23:23

Le Dollar se renforce nettement et pas seulement face au Yen ce mardi : le '$-Index' grimpe de +0,5% vers 98,60, et cet écart correspond à la baisse symétrique de l'Euro qui gravite vers 1,1655 ce soir. L'Euro rechute également de 0,1% face au Franc suisse et rétrograde vers 0,93 (soit -0,5% depuis la démission de S.Lecornu).
L'ultime tentative de conciliation de S.Lecornu semble mal engagée alors que les ex-1ers ministres Edouard Philippe et Gabriel Attal lâchent le chef de l'état qui de son côté affirme qu'il 'prendra ses responsabilités' : une dissolution risque 'd'accentuer les pressions haussières sur les taux français... et sur l'Euro.

Le Yen poursuit sa dégringolade, et avec le franchissement des 152 par le $, il invalide à priori -sauf retournement de dernière minute- une tendance haussière bien en place depuis juillet 2024 et le test des 160.
La nouvelle Première Ministre Sanae Takaichi a tranché l'épineuse question du 'laisser filer l'inflation' ou tenter de sauver le Yen et stabiliser la dette : ce sera donc l'inflation, mais aussi des taux bas (ce qui est contradictoire... donc le Yen est sacrifié).

Le Dollar de son côté ne cesse -curieusement- de monter alors que d'administration des Etats Unis est largement paralysée pour cause de 'shutdown' : il se pourrait bien que Donald Trump se serve de ce prétexte pour 'faire des économies' pour rééquilibrer un peu les budgets... en licenciant de milliers de fonctionnaires, dont une écrasante majorité vote démocrate à Washington, c'est de notoriété publique, et se revendique farouchement anti-Trump.

Au chapitre des statistiques du jour, si la balance commerciale des Etats-Unis ne paraître pas cet après-midi en raison du 'shutdown', les opérateurs ont pris connaissance de celle de la France.

Le déficit commercial de la France s'est réduit à 5,53 milliards d'euros en août, après 5,74 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.

Cette légère amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'un tassement de 0,4% des importations françaises, à un peu plus de 57,3 MdsE, alors que les exportations sont restées pratiquement inchangées (-0,1%) à 51,8 MdsE.
Les commandes à l'industrie allemande continuent de reculer en août : de -2,9%... ce qui confirme que le PIB germanique doit être négatif.

Le Chancelier Merz, sans citer la France -bien sûr- évoque des pays dépensiers, par opposition aux pays 'économes' (l'Allemagne bien sûr) qui mettent à mal la croissance européennes... et donc allemande ?

Devises
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com.

