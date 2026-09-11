Devises : le Yen confirme son embellie, le Franc suisse sa faiblesse

(Zonebourse.com) - La publication du "CPI" a "ancré" les anticipations de hausse de 25Pts des taux directeurs par la FED mercredi prochain (16/09). De quoi donner un petit coup de pouce au Dollar comme en témoigne le gain de 0,1% du "$-Index" vers 99,12, et qui grâce à cela termine la semaine inchangé après un petit accès de volatilité mercredi et jeudi. L'Euro recule symétriquement de 0,1% vers 1,1600, le Dollar canadien de -0,25%... mais la Livre grappille 0,1% et le Yen se détache avec 0,5% vers 153,6 et signe un gain hebdo de près de 2%.

C'est le franc suisse qui s'impose comme le grand perdant de la semaine avec un recul global de -0,6% face au Dollar et -0,7% face à l'Euro (qui engrange encore 0,3% à 0,9470 et inscrit sa meilleure marque depuis début avril 2025).

Côté chiffres, le plus attendu de la semaine a été dévoilé à 14H30 par le BLS (Bureau of Labor Statistics) : l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté de 0,4% après une hausse de 0,1% en juillet.

En rythme annuel, le "CPI" affiche une progression de 3,4% soit un niveau identique à celui de juillet.

Le "CPI Core" (hors alimentation et énergie), a été légèrement supérieur aux estimations avec une hausse de 0,3%, contre 0,2% attendu, mais la progression en rythme annuel s'établit à 2,4%, comme anticipé.

Ceci semble témoigner de l'absence de rebond incontrôlé de l'inflation fin août... mais depuis 10 jours, le baril a flambé de près de 20% (et le gaz "TTF" de 10%).

Avant cela, l'indice de l'essence avait déjà augmenté de 3,9% en août, comptant pour plus d'un tiers de l'augmentation mensuelle de l'indice global... puis tout s'est accéléré avec les tensions géopolitiques : cette semaine, à l'échelon national, le "sans plomb" est affiché au-delà des 5 USD/Gallon, le diesel a franchi le cap des 6 USD/Gallon, celui des 8 USD en Californie (donc plus de 2 USD/litre).

Le coût des carburants n'est certainement pas étranger à la chute de l'indice de confiance du Michigan, lequel plonge de -4Pts et atteint 47,8 en première estimation après être ressorti à 51,7 au mois d'août.

Les économistes prévoyaient de leur côté un repli bien plus limité, avec un consensus établi à 51.

Les optimistes s'accrochent au scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine avec une décrue des prix de l'énergie après les "midterm" : pas pour une raison politique (personne ne sait si Trump a raison d'annoncer l'arrêt des hostilités et la capitulation de l'Iran en novembre, beaucoup estiment qu'il se trompe) mais parce que la saison du restockage pour l'hiver touchera à sa fin.

Sauf que les stocks US sont au plus bas et il va falloir au moins 1 an pour les reconstituer sans peser sur les cours au quotidien.

Il faut désormais ajouter l'indisponibilité de l'oléoduc "Abqaiq/Yanbu" (pipeline Est Ouest trans arabique) qui a été touché par un ou plusieurs tirs de missiles Houthi au sud de Médine : ce sont 7 millions de barils/jour qui ne peuvent plus transiter de la région d'Ormuz vers les rives de la Mer Rouge.

Et un autre problème surgit, les Houthis viennent de conquérir cette semaine les dernières villes côtières contrôlées par les "forces gouvernementales", puis 2 îles situées à l'entrée du détroit de Bab El Mandeb... qui passe intégralement sous contrôle Houthi.

Si ce canal se ferme parce qu'il devient le théâtre d'un nouveau conflit, l'inflation mondiale explose, et plus seulement à cause du prix du fioul, du "gaz TTF" et du kérosène : c'est le prix de tout qui se met à grimper avec le temps et l'argent perdu pour faire le tour de l'Afrique.

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