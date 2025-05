Devises : le $ se raffermit, le Yen se replie de plus de 1% information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 18:19









(CercleFinance.com) - L'Euro perd 0,55% vers au $ vers 1,13250 mais le Yen consolide plus fortement encore (-1,1% face au Dollar qui remonte vers 144,4) et dope le '$-Index' qui reprend 0,5% vers 99,60.



Le Yen subit une baisse de rémunération : le '40 ans' (3,53) est en retrait par rapport aux 3,70% atteints vendredi dernier, et un peu en dessous des 3,56% de la veille.

Le rendement du '30 ans' est retombé de 3,19% (le 23/05) vers 3,04% (et 2,89% en bas de fourchette (contre 2,922% vendredi).



Le Dollar pourrait bénéficier de l'attrait pour les actions américaines (le secteur des semiconducteurs gagne plus de 3,5%) et d'une forte hausse de la confiance du consommateur américain.

Elle se redresse fortement en mai : le baromètre mensuel du Conference Board a rebondi de 12,3 points pour s'établir à 98 pour le mois qui s'achève.

L'organisation patronale précise que si l'indice de la situation présente n'a augmenté que de 4,8 points à 135,9, celui des attentes a grimpé de 17,4 points à 72,8 - niveau qui demeure toutefois sous les 80 signalant habituellement une récession à venir.

'Le rebond était déjà visible avant l'accord commercial sino-américain du 12 mai, mais il a gagné de la vitesse par la suite', précise Stéphanie Guichard, économiste senior en charge des indicateurs globaux au Conference Board.

En Europe, l'embellie est également au rendez-vous, côté confiance (sans effet sur l'Euro) avec un indicateur du sentiment économique (ESI) en Europe qui s'est amélioré à la fois dans l'UE (+0,6 point à 95,2) et dans la zone euro (+1 point à 94,8), après deux mois de baisse, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Au niveau de l'UE, la progression d'un mois sur l'autre de l'indice traduit principalement un rebond partiel de la confiance dans la distribution au détail et chez les ménages, avec aussi une contribution modérée de la construction.



L'indicateur des anticipations d'emploi (IEE) s'est également redressé dans les deux zones (+0,6 point à 97,5 dans l'UE, +0,5 point à 97 dans la zone euro), mais reste lui aussi inférieur à sa moyenne à long terme de 100.





