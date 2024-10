Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ s'affaiblit contre toutes devises, idem Yuan information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 19:44









(CercleFinance.com) - Le Dollar inverse la vapeur après une quinzaine de séances de progression ininterrompue: le '$-Index' est remonté d'un plancher de 100,2 jusque vers 103,80 (en 3 semaines) et il efface -0,3% ce vendredi, vers 103,50 (contre 102,9 vendredi dernier).



L'Euro reprend justement +0,3% à 1,0862 (contre un plancher de 1,0825 la veille), le Yen gagne 0,45% à 149,5, la Livre +0,25% à 1,3040.

A noter la faiblesse du Franc suisse qui cède également 0,3% face à l'Euro.



Peu de chiffres 'majeurs' à l'agenda contrairement à la veille : le Département du Commerce a dévoilé un repli de 0,5% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en septembre.

Le score s'établit à 1.354.000 en rythme annualisé, après un rebond de 7,8% en août (revu à la baisse après +9,6% en estimation initiale).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part diminué de 2,9% à 1.428.000 le mois dernier tandis que les achèvements de logements ont chuté de 5,7% à 1.680.000 (la météo a peut-être perturbé les chantiers dans le Sud).



A noter que suite à la remontée des taux longs vers 4,40% depuis 10 jours, les dépôts de demande de crédit hypothécaire ont chuté de -17% depuis le début du mois aux Etats Unis, pire score depuis avril 2020.



En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,6% en glissement annuel au troisième trimestre, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Si cette performance est un peu supérieure aux attentes, elle dénote un ralentissement de l'activité après les 4,7% de croissance enregistrés au deuxième trimestre, soulignent les économistes.

Le Yuan s'est affaibli de -0,3% vers 7,1020 contre $, il est resté stable face à l'Euro, vers 7,7130 (soit -0,3% sur la semaine, une quasi stabilité)







