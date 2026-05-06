Devises : le retour en force du 'risk-on' plombe le billet vert
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 19:25
Téhéran ne confirme en aucune façon ces "grands progrès" et exige la levée des sanctions, le déblocage des fonds gelés ainsi que le versement d'un droit de passage - destiné à financer les réparations de guerre - avant d'autoriser une reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz.
Autant de conditions qui seront jugées inacceptables par les pays occidentaux, dont une grande partie des approvisionnements énergétiques transite par cette voie stratégique.
Fidèle à lui-même, Donald Trump n'a pas tardé à ajouter sa touche de dramaturgie et de pression, dont il a le secret, en dégainant une nouvelle fois son clavier : "Faute d'accord, des bombardements commenceront, et ils seront malheureusement d'une intensité bien supérieure à celle des conflits précédents. Merci de votre attention".
Les cambistes, sans se montrer aussi euphorique que les gérants actions, se délestent du Dollar : le "$-Index" lâche -0,45% vers 98,00, ce qui se traduit par des hausses symétriques de 0,5% de l'Euro vers 1,1750, la Livre prend 0,3% vers 1,3590, le franc suisse 0,45% vers 0,7790.
C'est le Yen qui inverse la vapeur après son faux pas de la veille : il grimpe de 0,9% vers 156,3, et il a même affiché jusqu'à 1,7% vers 155$.
Quand le $ se replie, les métaux précieux en profitent et c'est bien le cas aujourd'hui : l'Or prend 2,% à 4.690, l'argent métal 4,2% vers 77$.
Mise à part Axios, l'autre surprise du jour provient des créations d'emplois dans le secteur privé : selon l'enquête mensuelle d'ADP, le mois d'avril se solde par la création de 109.000 emplois, contre 85.000/95.000 estimé (après 61.000 en mars), la plus forte accélération depuis janvier 2025.
Les secteurs des "utilities" et des "transports" ont été les principaux contributeurs avec 25.000 emplois.
Après la baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage sous les 200.000 (vers un plancher de 2 ans de 189.000, contre 191.000 en décembre 2025 et 187.000 en janvier 2024) publiée jeudi dernier, les Etats Unis semblent revenus au plein emploi alors que le "sentiment" des ménages est au plus bas depuis 2023, pour cause de crainte de déclassement et de difficulté à retrouver... un emploi.
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