Devises : le $ reste indifférent au 'PPI' ainsi qu'aux nouveaux records de W-Street

(Zonebourse.com) - Ce fut une grande séance pour Wall Street (avec 2 nouveaux records absolus), une belle séance sur l'obligataire (les T-Bonds US ont effacé -4 à -5Pts en quelques minutes après la parution du "PPI") mais ce fut une toute petite séance sur le FOREX, avec des écarts millimétriques, malgré des chiffres de l'inflation qui semblent écarter le scénario d'un renchérissement du loyer de l'argent mi-septembre par la FED.

Le "$-Index" reste figé sur le seuil des 100,00 (à 0,05% près... au-dessus ou en dessous) : l'Euro grappille 0,03%, le Yen les perd (à 159,45), la Livre cède 0,1%.

La surprise provient du Franc suisse, plutôt recherché jusque vers 17H (il gagnait 0,15% en moyenne) qui décroche en fin de journée et perd 0,18% face à l'Euro (à 0,9387) et -0,15% face au billet vert, à 0,8130.

Les investisseurs avaient fait preuve de prudence la veille face au repli de -0,1% du "CPI", espérant une confirmation avec le "PPI".

Leurs voeux ont été exaucés : l'indice américain des prix à la production. est resté stable en juillet (contre 0,2% attendu), après une baisse de 0,1% précédemment.

En séquentiel (d'un mois sur l'autre), le "Core PPI" (hors énergie et nourriture) progresse de 0,2%, mais en rythme annuel, le ralentissement est très net, de 4,7% vers 4,2%.

C'est un peu moins marqué pour le "PPI global" qui reflue de 4,9% vers 4,7%... et pour achever de contenter les investisseurs, les nouvelles demandes d'allocations chômage qui ont augmenté à 209 000 au cours de la semaine achevée le 8 août, contre 200 000 la semaine précédente (elles dépassent ainsi les 202 000 demandes attendues par le marché).

De quoi restaurer la confiance dans un statu quo sur les taux mi-septembre puisque le consensus passe à 66% (contre 33 pour un relèvement à 3,75%, l'inverse du ratio observé jeudi dernier).

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