Devises: le $ reste haussier, Or et l'argent battent records

(CercleFinance.com) - Le Dollar poursuit son redressement ce mardi, en l'absence de statistiques ou présence médiatique des banquiers centraux.



Le '$-Index' qui avait fait une pause sous 104 la veille, repart de l'avant, sans excès mais il grappille 0,05% vers 104,05 et retrace son niveau du 1er août à l'ouverture.

L'Euro recule au contact des 1,0800, le Yen de -0,2% vers 151,15, la Livre et le Franc suisse se montrant plus robustes avec des écarts compris entre -0,05 et -0,1%.

Le Yuan grappille 0,05% face au Dollar à 7,1230, insensible à l'abaissement des prévisions de croissance du FMI à +4,8% en 2024, malgré le plan de relance du début du mois.



En ce qui concerne le volet 'politique' à 14 jours des présidentielles US, les sondages sont de plus en plus nombreux à donner Kamala Harris et Donald Trump au 'coude à coude'.

C'est une façon 'soft' de ne pas indiquer que Donald Trump a plus que comblé le handicap dont l'affublaient les sondages depuis le retrait de Joe Biden au profit de sa vice-Présidente fin juillet.

L'élection de Donald trump serait jugée inflationniste et cela s'ajoute à de récentes statistiques montrant que l'inflation aurait atteint son point bas et entamerait un rebond, surtout dans le secteur des 'services'.



A noter le nouveau record de l'once d'or à 2.7473$/Oz (7$ de plus que lundi) alors que l'argent culmine désormais à 34,8$/Oz: il s'apprête à défier la résistance majeure des 35$ datant du début de l'automne 2012.





