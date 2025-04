Devises : le $ résiste en plein chaos, prend 0,6% face Yuan information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 20:01









(CercleFinance.com) - Journée étrangement calme au final sur le FOREX (sauf pour la Livre qui dévisse contre toutes les devise, de -1% face au Dollar, -0,8% face à l'Euro).

Le Dollar Index n'a par exemple pas décalé de plus de 0,15% vers 103,15 mais les extrêmes de séances s'inscrivent dans une fourchette 102,25/103,50, soit plus de 1% de 'volat' intraday.

C'est anecdotique comparé à une volatilité au paroxysme sur les indices boursiers, et des fluctuations proches des plus violents épisodes 'portes de saloon' sur les taux.



Wall Street, les T-Bonds, l'Euro-Stox50, les Bunds, ont été ballotés dans tous les sens à cause d'une 'rumeur' (fausse et démentie au bout de 30Mn) qui a fait croire à Wall Street que Trump annonçait une 'pause' de 90 jours pour l'application des 'tarifs' (la 'pause', c'est du déjà vu avec le canada et le Mexique), exception faite de la Chine (extrapolation de propos tenus par Kevin Asset, conseiller pour les questions commerciales, reprises par CNBC)... 'infox' démentie par la Maison Blanche.

La remontée fulgurante des indices US (+1.000Pts sur le Nasdaq, +3.000Mds$ de 'capi' sur les valeurs du S&P500 (avant d'en reperdre -5%, soit -2.500Mds$ en une poigné de minutes lors du démenti) aurait été à l'origine d'un 'sell-off' sur les T-Bonds (retour du 'risk-on').



Signe imparable de la nervosité des marchés, l'indice VIX a atteint les 60 (+33%) vers 15H30 avant de venir sur 49 (+9%).



Mais une autre info, beaucoup moins reprise sur les networks financiers -et confirmée par plusieurs 'sources'- fait état d'une vente de 50Mds$ de T-Bonds US par la Chine, en guise de représailles à la hausse des 'tarifs' (à 54%) visant ses exportations.

Pékin aurait ainsi réduit sa détention de 'treasuries' de 750 à 700Mds$ en une séance... sans préjudice pour le Dollar, apparemment puisqu'il progresse de +0,6% face au Yuan vers 7,31 (les ventes massives de T-Bonds auraient dû produire l'effet inverse).

Donald Trump vient de riposter : la Chine écopera de +50% de droits de douane (en plus de +34%) si pékin maintient ses contre-sanctions (le taux serait effectivement porté à 104%, de quoi stopper net le commerce mondial et déclencher un krach boursier planétaire !).



Mais billet vert est certainement soutenu par le rebond du rendement des T-Bonds à 10 ans en flèche, de 3,88% vers 4,15% (+27Pts à 18H30) et même 4,247% en séance.

Pour le '2 ans', hausse de +5Pts du rendement à 3,72% (contre 3,46% ce matin : +26Pts).

Autre écart spectaculaire sur le '30 ans', avec +21Pts à 4,603%, après 4,355% ce matin, soit +25Pts sur le plancher des 4,353%.



A noter que l'Or, l'actif refuge par excellence n'a pas bénéficié du stress des marchés et menace de retomber sous les 3.000$/Oz.

Les 'cryptos' finissent mal la journée avec -4% sur le bitcoin (vers 78.000) et -8% sur l'Ethereum (1.500$, support des 1.550$ cassé) : le BTC a en effet reculé sous les 75.000$ en matinée.





Valeurs associées BTC/USD 78 740,1493 USD CryptoCompare -4,75%