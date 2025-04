Devises: le $ reprend 1% après Powell, crash du $ australien information fournie par Cercle Finance • 04/04/2025 à 19:40









(CercleFinance.com) - Le Dollar finit la semaine sur un rebond de +1,2% (vers 103,20 pour le '$-Index') après avoir testé des planchers annuels jeudi (101,40 pour le 'DXY').



Le billet vert reprend +1,1% vers 1,0930 face à l'Euro, ainsi que le Dollar canadien, +1,8% face à la Livre, +0,15% face au Franc suisse.

Il avance de +0,6% face au Yen qui consolide vers 147 après avoir testé 145 la veille.

Le mouvement le plus spectaculaire affecte le Dollar australien avec un chute quasi historique de -5,4% face au $ et -4,8% face au yen.



Le billet vert reprend de l'altitude alors que les cambistes abandonnent l'espoir d'une baisse supplémentaire de taux avant la fin du second trimestre en 2025.

Jerome Powell qui s'exprimait à l'occasion d'un déplacement à Arlington (Virginie) estime qu'il est trop tôt pour réduire les taux, d'autant que les nouveaux droits de douane annoncés ce mercredi 2 avril vont renforcer les risques d'inflation.

Il reconnait que la croissance économique sera mise sous pression (il ne prononce pas le mot 'récession' qui est maintenant sur toutes les lèvres) et que le marché du travail va devenir moins dynamique.



A ce sujet, les 'NFP' a été publié à 14H30 : on y découvre que l'économie américaine a généré 228.000 emplois non agricoles en mars, selon le Département du Travail (DoL), un nombre sensiblement supérieur (+70%) aux attentes des économistes, qui étaient en général de l'ordre de 135.000 selon Jefferies.

'Des gains d'emplois ont été enregistrés dans les secteurs de la santé, de l'assistance sociale, du transport et de l'entreposage', explique le DoL, précisant aussi que l'emploi a décliné dans l'administration fédérale.



Le taux de chômage s'est néanmoins accru de 0,1 point à 4,2%, là où une stabilité à 4,1% était anticipée en moyenne selon Jefferies, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,5%, et que le revenu horaire moyen a augmenté de 3,8% sur un an.

Par ailleurs, les créations de postes non agricoles des deux mois précédents ont été révisées en baisse, de 125.000 à 111.000 pour janvier et de 151.000 à 117.000 pour février, soit un solde total de -48.000 pour ces 2 mois.



Pas de chiffres marquants à l'agenda en Europe : le compartiment obligataire européen a donc calqué sa trajectoire sur les T-Bonds et la rémunération de l'Euro n'a pas vraiment décalé par rapport au $.

Le rendement du Bund allemand à dix ans retombe sous 2,56% (-8,5Pts et -18Pts hebdo), celui des OAT de -4Pts vers 3,3300% (-11Pts hebdo, le 'spread' avec le Bund grimpe de +7Pts vers +77).





