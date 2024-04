Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ reprend +0,4%, le Yen dévisse de -2% en hebdo information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 19:41









(CercleFinance.com) - Les cambistes avaient peu réagi la veille avec un taux d'inflation lié au PIB de +3,7% (contre 3,4% anticipé) mais ils réagissent nerveusement ce vendredi du fait de la confirmation d'une tendance au rebond des prix à la fin du 1er trimestre avec la parution de l'indice d'inflation ' PCE ' qui ressort à +2,7% en mars, contre 2,5% en février, le taux sous-jacent (hors énergie et alimentation) se maintenant toutefois à 2,8% d'un mois sur l'autre.

Le Dollar reprend moyenne 0,4% et le '$-Index' se redresse vers 106,05, ce qui lui permet de finir la semaine inchangé.

L'Euro se repli de -0,3% vers 106,90 (il gagne 0,35% sur la semaine) mais l'écart le plus spectaculaire se matérialise sur la paire $/yen : la devise nippone plonge de -1,4% vers 157,80, un plancher de 34 ans (soit -2,1% en hebdo).

La BoJ s'accroche à la prévision d'une inflation à 2% en 2024 et 2025, ce qui n'a pas l'air de convaincre les cambistes... elle va peut-être devoir intervenir ce weekend pour éteindre l'incendie.



Pour en revenir à l'Euro, le suspens reste entier s'agissant de la dégradation de la dette françaises par Fitch et Moody's : elle est largement anticipée et cela ne devrait pas provoquer de remous majeurs.



En ce qui concerne le 'chiffre du jour', l'inflation américaine se montre donc un peu plus élevée qu'anticipé par les économistes, puisque ceux de Jefferies anticipaient par exemple des taux de 2,6% en données brutes et de 2,7% en sous-jacent.

Le Département du Commerce indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,8% en mars par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé de 0,5%.

La confiance des consommateurs américains s'est dégradée plus fortement qu'initialement estimé au mois d'avril, montrent vendredi les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'université du Michigan.



L'indice de confiance est finalement ressorti à 77,2, un niveau inférieur à la première estimation (77,9) et en net recul par rapport au niveau de 79,4 atteint en mars.



C'est la composante du jugement des ménages sur leur situation actuelle qui s'est le plus nettement dégradée, à 79 contre 82,5 le mois passé.



La composante des anticipations s'est quant à elle repliée à 76 ce mois-ci après 77,4 en mars.

L'or finit la semaine sur un rebond de +0,9% vers 2.340, soit une consolidation modeste de -2% vu la tension des taux observée aux Etats Unis (le '10 ans' restant proche de 4.66% et le '2 ans' au contact des 5,00%).







