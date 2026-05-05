Devises : le $ reprend 0,3%, sur fond de flambée du WTI vers 106$
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 11:01
Le "VIX" qui était stable ce matin vers 17,15 a fait un bond de 12% dans l'après-midi vers 19,08 : dans un tel climat, le billet vert retrouve son statut d'actif refuge, idem pour le Yuan qui reste arrimé et se hisse vers 6,8300.
Le Franc suisse reste délaissé avec -0,05% contre Euro vers 0,9170, le Yen se montre le plus ferme avec -0,05% à 157,1/$ et 183,8/E.
L'Euro recule de -0,25% face au $, vers 1,1690, de même que la Livre Sterling vers 1,3540$.
Côté chiffres, les commandes à l'industrie ont progressé en mars de 1,5 % aux États-Unis, contre 0,5% attendu, après une hausse de 0,3% (révisée de 0%) en février : l'essentiel réside dans les ordres émanant du Pentagone, ce n'est pas forcément le signe d'une résilience "autonome" de l'économie US.
Sur le front des "stats" en Europe, le PMI manufacturier global augmente de façon un peu inattendue de 0,6 point vers 51,6 en avril.
Le PMI français surprend agréablement avec une progression vers 52,8 (contre 52,3), trajectoire inverse en Allemagne avec un recul de 52,2 vers 51,4.
Une reprise du conflit dans le Golfe viendrait casser cet élan et redonner du tonus au Dollar.
A lire aussi
-
Guerre au Moyen-Orient : le transporteur Maersk annonce qu'un de ses navires a quitté le détroit d'Ormuz sous escorte américaine
Deux navires marchands battant pavillon américain ont pu franchir "avec succès" ce passage stratégique, avait annoncé Washington lundi. Le géant danois du transport de marchandises par conteneurs Maersk a indiqué mardi 5 mai qu'un de ses navires battant pavillon ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le Dow Jones .DJI , de 0,34% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,55% pour le Nasdaq .IXIC : * PALANTIR
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Bouygues va recruter 8.500 personnes en 2026 en France dans des métiers liés à la transition énergétique, le numérique et les médias, a annoncé lundi le groupe présent dans la construction, les travaux publics, les télécommunications et les médias, a-t-il annoncé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer