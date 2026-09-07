Devises : le repli de 0,3% du $ lié à la seule hausse du Yen

(Zonebourse.com) - Le FOREX s'est montré calme en l'absence des investisseurs américains, en congé pour le "Labour Day" : la plupart des paires de devises ont peu varié, sauf le Yen qui a bondi de 1,3%, le Dollar chutant vers 154,25, l'Euro reculant de -1,1% vers 179,4. Peu de volatilité sur le Dollar, les cambistes US étant en congé (pas de "stats" américaines à l'agenda) et les "stats" étant rares en zone Euro : le PIB trimestriel du "T2" de la zone euro qui a été révisé à 0,6%, contre une précédente estimation à 0,4%, après -0,2% au 1er trimestre (avec le mauvais mois de mars lié au début de la guerre dans le golfe).

Même le séisme politique de la large victoire de l'AFD en Saxe Anhalt n'a provoqué qu'une micro secousse initiale sur l'Euro : rien de ce qui précède n'a fait décaler les cours, ce soir, l'Euro grappille 0,1% face au Dollar vers 1,1625.

Il y a eu du mouvement sur le pétrole, mais sans davantage impacter le billet vert : le "WTI" refranchit les 93 USD, une résistance remontant au 23 juillet, après les nouveaux incidents du week-end (bateaux iraniens coulés ou "neutralisés", riposte contre la "Navy" à coup de missiles, contre riposte US, instauration d'une zone de contrôle et d'exclusion maritime par le CGRI, etc.).

Le "Brent" qui concerne nos économies européennes a bondi à plus de 97,5 USD à Londres, la barre des 100 USD se rapproche.

Sur le front des métaux précieux, ce fut une journée pour rien avec -0,25% pour l'Or et 0,25% pour l'argent à 66,3 USD/Oz.

L'activité du FOREX devrait se réveiller dès demain : des statistiques d'importance sont attendues ce mardi, avec la balance commerciale de l'Allemagne et de la France pour juillet, puis ce jeudi, l'inflation allemande et surtout, le même jour, de la décision de la Banque centrale européenne sur ses taux (une hausse de 25 points de base est largement anticipée)

Le "PPI" (prix à la production) sera publié aux Etats-Unis mercredi et le point d'orgue de la semaine, ce sera le "CPI" (prix à la consommation) vendredi.

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