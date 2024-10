Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le '$-Index' se maintient grâce à un Yen affaibli information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 19:39









(CercleFinance.com) - Journée particulièrement calme sur le FOREX, avec un '$-Index' inchangé à 108,25 malgré des sondages qui commencent à valider la possibilité d'une victoire de Trump (pro-croissance, pro-baisses d'impôts), ce qui serait à l'origine de la forte hausse du rendement des T-Bonds sur l'ensemble de la courbe.



Le '10 ans' affiche +6Pts de base 4,295% (pire score depuis le 9 juillet), le '30 ans' culmine à 4,55% +5Pts de base)... et même le '2 ans' accélère sa dégradation avec +6Pts vers 4,16%, sa pire marque depuis le 1er août, et +65Pts depuis le 25 septembre dernier.



La journée fut en revanche plutôt calme sur les Bunds et les OAT avec un '10 ans' allemand inchangé à 2,2880%, -3Pt sur nos OAT à 3,01% (Moody's n'a pas dégradé notre dette mais indique appliquer une 'perspective négative') et -1,5Pts sur les BTP italiens à 3,492%.



L'Euro grappille +0,2% face au billet vert, à 1,0815, le Franc suisse +0,1% c'est le net repli du Yen (-0,7% vers 153,35/$), après la débâcle électorale de la coalition du 1er ministre Shigeru Ishiba (qui ne démissionnera pas... pour l'instant) qui permet au '$-Index' de rester stable.



Globalement, les rendements restent stables en Europe tandis qu'ils se tendent dangereusement sur les bons du Trésor US... de même qu'outre-Manche avec des Gilts qui affichent ce soir +4,4Pts à 4,300% après un 'pic' à 4,33% (la Livre s'apprécie de +0,1% à 1,2970).



Au cours des prochains jours, les cambistes devraient se montrer particulièrement attentifs aux chiffres révisés du PIB US, à l'indice des prix PCE et surtout au rapport sur l'emploi vendredi.



'Nous attendons 75.000 créations d'emplois pour octobre, contre 254.000 en septembre, et une hausse du taux de chômage à 4,2%', pronostique Deutsche Bank.

La journée est également marquée par une lourde rechute de -5% du baril de pétrole vers 72$ : il a testé 71,2$ ce midi, son plancher du 26 au 30 septembre, après la 'riposte' israélienne aux bombardement iraniens du début de mois.

Tel Aviv a épargné les installations pétrolières iraniennes, se concentrant sur des cibles militaires situées aux environs de plusieurs grandes localités du pays, sans faire apparemment de victimes civiles.





