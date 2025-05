Devises: le $-Index s'affaiblit de -0,6%, l'or flambe de +5% information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 19:14









(CercleFinance.com) - Le marché des changes marque une défiance vis-à-vis du Dollar à la veille de l'annonce des décisions de politique monétaire de la Réserve par FED (dont le FOMC commence ce mardi).



Le '$-Index' rechute de -0,6% vers 99,35 et il le doit surtout à la progression du Yen (+0,7% à 142,7), de la Livre (+0,5%) et dans une moindre mesure de l'euro qui grappille 0,35%, autour des 1,1355$.



Jerome Powell laissera t'il transparaître demain une évolution des priorités de la FED (actuellement, c'est combattre l'inflation) au vu des signaux économiques plus faibles des derniers jours, sauf l'emploi qui reste robuste ?

'L'un des objectifs de la réunion de la Fed va être d'établir clairement ses priorités: le soutien à la croissance ou la lutte contre les pressions inflationnistes', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Cela va faire des déçus', prévient l'analyste.



Et en effet, Jerome Powell ne devrait pas faire d'annonces spectaculaires afin de ne pas venir contredire ses dernières déclarations qui résonnaient comme un refus de céder à Donald Trump sur les baisses de taux.



En attendant les annonces de la Fed, le dernier chiffre US disponible concernait le déficit commercial des Etats-Unis.

Il s'est accru de +14% à -140,5Mds$ en mars, soit +17,3Mds$ par rapport à celui de 123,2 milliards du mois précédent (qui a été légèrement révisé d'une estimation initiale de 122,7 milliards), selon le Département du Commerce.



Cette dégradation d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 4,4% des importations de biens et services, à 419 milliards de dollars, alors que les exportations sont restées quasi-inchangées à 278,5 milliards.



Par poste, la hausse du déficit global est attribuable à une augmentation du déficit des biens de 16,5 milliards de dollars, à 163,5 milliards, tandis que l'excédent des services s'est tassé de 0,8 milliard pour s'établir à 23 milliards.



En Europe, les chiffres définitifs des enquêtes PMI sur le secteur des services en Europe pour le mois d'avril ont été publiés ce matin.

Si l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro s'est inscrit au-dessus de la barre du 50 pour un quatrième mois consécutif en avril, son repli de 50,9 en mars à 50,4 indique un ralentissement de la croissance au cours du mois.



La croissance modeste de l'activité globale de la région a presque exclusivement reposé sur les bonnes performances du secteur manufacturier en avril, l'activité dans celui des services ayant quasiment stagné au cours de la dernière période d'enquête.

Quatre des cinq pays couverts par l'enquête, à commencer par l'Irlande, ont enregistré une croissance de leur activité en ce début de deuxième trimestre. La France continue de faire exception, son activité globale ayant en effet diminué pour un huitième mois consécutif.



Publié à 11h00, l'indice des prix à la production industrielle de la zone euro est ressorti à +1,6% et va dans le sens d'une 'modération' que la baisse des prix de l'énergie pourrait pérenniser, ce qui écarterait le risque de 'rebond' des prix, y compris si Trump maintient ses tarifs.





Après leur lourde correction de la veille, les cours du pétrole tentent de rebondir, la perspective de la prochaine ouverture de négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine l'emportant sur l'annonce d'une prochaine augmentation de la production des pays de l'Opep+.



A Londres, le baril de Brent gagne 3,5%, à 62,3$, le 'WTI' remonte de +4% vers 59,5$ sur le NYMEX.

L'or fait encore mieux avec un rebond de +5%, au contact des 3.421$ (2ème meilleure clôture de l'histoire potentielle à 22H): cela fait plus de 200$ repris en 48H... il y a certainement une anticipation 'forte' derrière un mouvement aussi spectaculaire.

Il est clair que cette flambée est sans commune mesure avec le repli de -0,6% du billet vert... et pourrait être vaguement reliée à la hausse du pétrole (mais il n'y a pas de concordance pertinente entre les deux).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.