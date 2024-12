Devises: le '$-Index' reprend 0,4%, le Yen affaibli (152,1$) information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 18:36









(CercleFinance.com) - Le Dollar se ressaisit ce mardi (le '$-Index' progresse de +0,4% vers 106,55) mais ce gain était déjà acquis avant la publication de la productivité non agricole aux Etats-Unis.



Elle a augmenté de 2,2% en rythme annualisé au troisième trimestre 2024, selon le Département du Travail, qui confirme donc en deuxième lecture sa première estimation diffusée il y a un mois.

Cette augmentation reflète une hausse de 3,5% de la production totale pour un nombre d'heures travaillées accru de seulement 1,2%, des chiffres eux-aussi confirmés par rapport à leur annonce préliminaire.



L'Euro recule de -0,45% vers 1,0505$ (1,0499 au plus bas) et de -0,4% face à la Livre (soutenue par un rendement qui fait un bond de +10Pts à 4,37%).

Le Yen s'impose comme la devise la plus faible avec -0,6% face au Dollar, ensuite on trouve le Franc suisse (-0,5% face au $).



En Europe, les investisseurs avaient pris connaissance ce matin du niveau d'inflation en Allemagne.

Celle-ci a bien atteint 2,2% sur un an au mois de novembre, selon la version définitive de l'indice des prix à la consommation publiée mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Le rendez-vous le plus attendu c'est la réunion de la BCE, qui devrait déboucher sur une nouvelle baisse de 25 points de base de ses taux directeurs.



Au vu de la croissance morose sur le Vieux Continent, certains analystes estiment que l'institution basée à Francfort pourrait se décider à ramener le loyer de l'argent à des niveaux plus bas qu'anticipé.







