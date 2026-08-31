Devises : le '$-Index' reperd 50% de ses gains de vendredi

Le billet vert fait machine arrière (-0,3%) après sa puissante poussée haussière de vendredi : le "$ Index" reperd moitié de ses gains, l'Euro reprend 0,3% à 1,1618, le Yen 0,25% vers 159,7, la Livre 0,12%, le Franc suisse 0,15% (ce qui signifie qu'il reperd 0,15% face à l'Euro à 0,9387). Le Dollar perd également 0,1% face au Yuan qui se hisse vers 6,720 (mais se replie de 0,2% vers 7,78 contre l'Euro).

Le billet vert n'a tiré aucun avantage des tensions géopolitiques du weekend... l'or et l'argent métal non plus d'ailleurs.

Le Commandement militaire américain a confirmé avoir lancé des frappes sur des rampes de lancement de fusées basées sur l'île iranienne de Larak, située dans le stratégique détroit d'Ormuz.

Il s'agit des premières frappes américaines contre l'Iran depuis la fin juillet (plus de 4 semaines) et sans surprise, les Gardiens de la Révolution ont riposté ce lundi en lançant une salve de missiles balistiques et de drones contre des cibles militaires américaines sur deux bases situées en Jordanie.

Les autorités américaines démentent que leurs bases aient subi d'importants dégâts ("tout a été intercepté"), mais reconnaissent qu'il y a bien eu riposte balistique de Téhéran.

La hausse du prix du "brut" vers 85,5 USD pour le "WTI", 90,5 USD pour le Brent ravive les anticipations inflationnistes mais le pétrole ne s'est pas non plus enflammé ce weekend, ce qui aurait pu être le cas si les Etats-Unis avaient "riposté à la riposte".

Le principal "market mover" de la semaine, ce sera ce vendredi le "NFP" (les chiffres de l'emploi US) car des créations faibles ou nulles remettraient en cause le scénario des 2 hausses de taux le 16 septembre puis mi-décembre.