Devises: le '$-Index' invalide un signal baissier avant FED information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 19:50









(CercleFinance.com) - La journée a été relativement calme sur le FOREX, le 'Dollar' Index' grappillant +0,12% pour revenir 'pile' sur le seuil pivot des 108.00 : son repli de 0,3% face au Yen étant compensé par +0,25% face au Franc suisse et sa hausse marginale face à l'Euro.

Du coup, l'alerte baissière de la fin de semaine précédente (qui validait une structure baissière en 'tête/épaules' sous 107,90) se retrouve invalidée... ou tout du moins différée.



L'Euro a perdu quelques fractions ce mercredi (-0,1% vers 1,0420), partagé entre l'annonce du gouvernement allemand qui revoit à la baisse la croissance germanique à +0,3% seulement en 2025), et la hausse du PIB espagnol de +2,7% vers 3,2% au 4ème trimestre (presque 11 fois supérieure à ce qui est anticipé outre-Rhin, et probablement supérieure à celle des US).



Vu la vigueur de la croissance américaine, la Fed devrait conclure sa première réunion de l'année par une pause dans sa politique d'assouplissement monétaire et un 'statu quo' sur ses taux.

Le marché estimait ainsi à plus de 97% la probabilité d'un maintien des taux à leurs niveaux actuels, d'après le baromètre FedWatch de CME Group.



'La question centrale pour les membres du FOMC est de savoir si ce 'temps d'arrêt' doit se prolonger en une 'inaction' plus prolongée au vu de la résistance du marché de l'emploi et des à-coups rencontrés dans le processus de désinflation', explique Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.



Critiquée de façon ouverte par Donald Trump, la Fed devrait faire d'une certaine prudence ce soir et réitérer son approche dite 'dépendante des données', sans s'engager sur le calendrier des futures baisses de taux.









