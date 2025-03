Devises: le $-Index grappille 0,2%, le Yen dopé par '10 ans' information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 19:38









(CercleFinance.com) - Le calme qui règne sur le Forex et sur la parité Euro/Dollar en particulier (l'Euro s'effrite de -0,1% vers 1,0820 après un nouveau 'pullback' tôt ce matin vers 1,0875) tranche avec la vague de nervosité et un spectaculaire 'sell-off' sur le Nasdaq (-4% à mi-séance).

Le '$-Index grappille +0,2% vers 104 : sa hausse est ralentie par le Yen qui qui grimpe de +0,5% vers 147,30.



Les indices boursiers qui perdent pied à Wall Street (-2,8% pour le S&P500 qui se rapproche du 'territoire de correction', le Nasdaq perd désormais plus de 16% depuis le 19 février dernier, à la veille des '3 sorcières').



Le facteur politique (guerre des 'tarifs' rallumée par Donald Trump) et géopolitique (climat anxiogène en Europe) plombent le moral des investisseurs, bien plus que l'agenda économique qui va rester mince dans les jours qui viennent.

A noter tout de même la publication attendue mercredi à Wall Street des derniers chiffres des prix à la consommation (CPI), qui seront suivis le lendemain par ceux des prix producteurs.



Il y avait ce lundi un 1er chiffre en provenance d'Allemagne : après une contraction de 1,5% en décembre 2024 (chiffre révisé d'une estimation initiale de -2,4%), la production de l'industrie germanique en volume a rebondi de 2% en janvier par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis (contre +1,5% anticipé).



Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires de Destatis, s'est contracté à 16 milliards d'euros en janvier, à comparer à 20,7 milliards le mois précédent.

Pas de quoi faire flamber l'Euro tandis que le Dollar colmate un peu les brèches après sa chute de -3% la semaine dernière.

Le Yen se montre le plus vigoureux avec +0,6% face à l'Euro, +0,9% face à la Livre alors que le rendement du '10 ans' japonais qui affiche 1,5400% (1,5800% ce matin) est au plus haut depuis 17 ans (novembre 2008) ou 22 ans (septembre 2003).

Son rendement a doublé depuis le 25 septembre dernier, la hausse atteint +50Pts depuis le 23 décembre dernier.

Rappel, le '10 ans' JPY n'a jamais franchi la barre des 2%







