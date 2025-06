Devises: le '$-Index' entame juin sur 1 repli marqué (-0,7%) information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 23:55









(CercleFinance.com) - Lourde rechute du Dollar ce lundi 2 juin : le '$-Index' décroche de -0,65% vers 98,7 (il revient à 1% de ses plus bas annuels) malgré une nette embellie de la balance commerciale US, avec un déficit qui se réduit de 74,6Md$, à 87,6Mds$ contre 162,3Mds$ en mars, du fait d'une spectaculaire chute des importations en provenance de Chine.



Le FOREX a été marqué par une baisse de -0,8% du billet vert face au Yen, qui s'échange vers 142,7.

L'Euro affiche le même écart haussier à 1,1440$, la France a échappé à une dégradation de sa dette vendredi par Standard & Poors.



Le billet vert n'a même pas été soutenu par une hausse de son rendement : +3Pts sur le '10ans' à 4,444% et +4Pts sur les T-Bonds de maturités '30 ans' (à 4,973%).

Le '30 ans' a même flirté avec les 5,000% (4,995% vers 19H) sans que le '$ Index' n'entame de rebond.



Côté chiffres 'macro' US, la croissance de l'activité du secteur manufacturier américain a accéléré en mai, de 50,2 vers 52, montrent lundi les résultats de l'enquête PMI réalisée par S&P Global auprès des directeurs d'achats.



Dans son rapport, S&P Global attribue cependant ce regain d'activité à la crainte de voir les prix des matières premières s'envoler avec la mise en place des nouvelles barrières douanières imposées par l'administration Trump, ce qui a entrainé un renforcement de la demande dû au fait que les fabricants et leurs clients cherchaient à se prémunir contre d'éventuelles pénuries et hausses des prix sur fond de surtaxes douanières à venir sur les importations vers les Etats-Unis.



En Europe, l'agenda se limitait à la publication du PMI français en estimation définitive : l'indice mesurant l'activité dans le secteur manufacturier s'améliore un peu à la faveur d'un redémarrage de la production, selon la version définitive de l'indice PMI publiée lundi.



A 49,8, contre 48,7 en avril, l'indice des acheteurs PMI HCOB, produit par S&P Global, s'est redressé pour un cinquième mois consécutif et s'est établi à un niveau très proche de la barre de 50 de la neutralité entre récession et expansion.

Les dernières données sur l'inflation de la zone euro, attendues demain, devraient quant à elles confirmer la tendance au ralentissement des pressions sur les prix, renforçant les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) ce jeudi.



Selon les professionnels, l'institution basée à Francfort pourrait, au-delà d'une baisse de taux de 25 points de base, signaler d'autres réductions à venir, dans un contexte de risques croissants pour la croissance économique.



Outre-Atlantique, l'attention se portera vendredi sur le rapport mensuel sur l'emploi américain, qui devrait montrer une décélération du rythme des créations d'emplois





