Devises : le '$-Index' balaye intégralement son corridor de haut en bas

Le marché de changes a basculé vers 16H et le "$-Index" qui effectuait une première incursion au-delà des 99,45 depuis le 7 avril a aussitôt réintégré son canal 98,95/99,35 au sein du quel il végète depuis maintenant 10 séances. Ce "grand écart" intraday à fait passer l'Euro de -0,25 à 0,25% (1,1595/1,1655), idem pour le Yen retombé de 159,65 vers 159,15. C'est le Franc suisse qui affiche la plus grande vigueur ce jeudi avec 0,4% face au billet vert et 0,15% face à l'Euro (qui reperd tous ses gains de la veille à 0,9135).

La publication d'une batterie de "stats" US vers 14H30 n'avait occasionné que des écarts limités... les mouvements se sont brusquement amplifiés sur le FOREX vers 16H.

Pour mémoire, le PIB réel des États-Unis a été revu de 2% à un taux annuel de seulement 1,6% au 1er trimestre 2026 (2e estimation du département du Commerce).

Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation des ménages (PCE), une mesure particulièrement surveillée par la Fed, a augmenté de "seulement" 0,4% en avril, contre une prévision de 0,5%.

En rythme annuel, il a progressé de 3,8%, conformément aux attentes, marquant une accélération par rapport aux 3,5% enregistrés en mars... mais qui ne renforce pas les craintes de Wall Street en matière de hausse des taux.

Par ailleurs, au mois de mai, les commandes de biens durables (aéronautique notamment) ont fait nettement mieux que prévu avec un bond de 7,9%, loin des anticipations qui étaient à 4% et un précédent à 1,3% (donnée révisée à la hausse de 0,8%).

Enfin, au mois d'avril, la hausse des taux longs US commence à freiner les ventes de logements neufs : elles ont chuté de -41.000, à 622 000 unités aux États-Unis, contre des attentes à 661 000.

Les cambistes avaient accueilli ces chiffres avec un flegme proche de l'indifférence : une nouvelles fois, c'est le média Axios (principal relais de la Maison Blanche, donnant parfois l'impression d'une symbiose totale avec le "Bureau Ovale") qui réchauffe l'ambiance et donne le coup de pouce nécessaire pour propulser le Nasdaq et le "S&P" vers de nouveaux sommets (30.250 et 7.565 respectivement à mi-séance).

Axios assure qu'une feuille de route préalable à un accord serait désormais sur la table des négociations : il n'y manquerait que l'approbation du locataire de la Maison-Blanche (qui est probablement l'instigateur de ce communiqué si l'on se réfère aux nombreux précédents... demeurés sans suite concrète)... et de la partie iranienne qui reste échaudée par le second "incident" en 48H avec la marine US (qui a encore bombardé le port de Band Ar Abbas ce jeudi martin).

se montrent cette fois complètement indifférents à cette "annonce" d'un énième projet de paix : les T-Bonds se dégradent même légèrement, en l'absence de confirmation officielle.

Les spécialistes du pétrole se montrent ce soir plus circonspects que Wall Street et le FOREX : le WTI (-2%) repasse sous les 90 USD le baril.(88,20), le "Brent" glisse sous 92$ (-1,2% à 91,8$).

En réalité, les cours du pétrole sont aussi soutenus par le fait que Moscou serait sur le point de finaliser l'interdiction d'exporter du diesel et du kérosène, après que des frappes de drones ukrainiens à longue portée ont mis hors service près de 25% des capacités de raffinage du pays (la Russie extrait environ 10 millions de barils/jour mais n'est plus capable d'en raffiner que les 3/4) .

"Les réparations [de ces sites] prendront des mois, les sanctions occidentales bloquant l'accès aux composants spécifiques nécessaires", souligne Frédéric Lorec, analyste pétrole chez AlphaValue, qui évalue les exportations russes à environ 1 Mb/j de diesel, soit 3 à 4% de l'offre mondiale de distillats moyens.

L'interdiction d'exporter frappe donc les clients habituels (surtout la Turquie, le Brésil et l'Afrique du Nord depuis 2023) et force les acheteurs à rechercher des fournisseurs alternatifs, tendant de facto le marché mondial des distillats.

Toujours sur le front géopolitique, les cambistes surveillent aussi attentivement la situation au Proche-Orient, où Benyamin Netanyahou vient d'annoncer que Tsahal allait prendre le contrôle de 70% de Gaza... et recommande aux habitants de Tyr d'évacuer cette ville 5 fois millénaire (toute attaque de Tsahal rendrait caducs les pourparlers de paix irano-US).