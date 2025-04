Devises : le '$-Index' a plongé sous 100, volatilité inédite information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 18:51









(CercleFinance.com) - Le FOREX vient de connaître ses journées les 'plus folles' depuis mi-octobre 1998, avec des écarts supérieurs à 5%, non pas en 3 mois ni en 3 semaines mais en 3 séances seulement.

On pourrait presque parler de capitulation du Dollar ce matin vers 10H30 puis le '$-Index' dévissait de -2,7%, vers 99,01, sous se planchers de mi-juillet 2023 (99,6).

L'Euro a fusé à la hausse vers 1,1470, un niveau plus observé depuis début février 2022 : la résistance des 1,127 de mi-juillet 2023 est allègrement franchie.

Si l'Euro consolide un peu ce soir vers 1,1300, il stationne au-dessus de son précédent record et engrange encore +3,7% par rapport à jeudi matin, et +10% depuis le 3 mars, +5% depuis le 2 avril (annonce des 'tarifs' punitifs par Trump)... des variations exceptionnelles, tant par leur ampleur que la rapidité des mouvements (qui seraient déjà considérés comme 'majeurs' s'ils s'étendaient sur 1 trimestre).



Washington et Pékin se livrent désormais un combat singulier et les deux disposent des moyens de faire mal à l'adversaire.

Malheureusement, ce vendredi, l'escalade s'est poursuivie : la Chine vient d'annoncer ce matin qu'elle porterait ses droits de douane additionnels de 84% à 125% sur les biens US à compter de demain.

Cela n'a aucun sens, pas plus que 34 ou 54% de taxes punitives, car au-delà de 50% de taxes, le commerce s'arrête et c'est perdant/perdant.



Mais n'est-ce pas la Chine -c'est juste une question que se posent les observateurs- qui mettrait la pression sur les T-Bonds, et par voie de conséquence sur un Dollar qui a dévissé de plus de -5% en 48H face à l'Euro.



Et le Yuan s'est calé dans la roue du Dollar à la baisse puisqu'il recule de -5% face à l'Euro ou face à la Livre, et de -6% face au Franc suisse (il faut même rajouter -1,5% supplémentaire en comptant le trou d'air du milieu de matinée).

Sur le front des statistiques, rien qui puisse freiner la glissade du $, bien au contraire : le moral des ménages américains s'est dégradé de -6,2Pts vers 50,8 en avril, c'est le quatrième mois consécutif de repli.



L'enquête mensuelle de l'Université du Michigan fait apparaître que la composante du 'jugement des ménages' interrogés sur leur situation actuelle a chuté de -7,3Pts, à 56,5, après 63,8 le mois dernier, tandis que celle mesurant leurs perspectives s'est contractée à 47,2, à comparer avec 52,6 en mars.

La proportion d'individus envisageant une hausse du chômage s'est de son côté accrue pour le cinquième mois consécutif pour atteindre un plus haut depuis 2009.

Quant aux anticipations d'inflation à un an, elles remontent en flèche à 6,7%, contre 5% un mois plus tôt, marquant un nouveau pic depuis 1981



Par ailleurs, le Département du Travail (DoL) fait savoir que les prix à la production aux Etats-Unis ont diminué de 0,4% en mars par rapport au mois précédent, mais augmenté de 0,1% en excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux.



Le DoL précise qu'en mars, plus de 70% de la baisse de l'indice pour la demande finale peut être attribuée aux prix pour les biens, en recul de 0,9%, tandis que ceux pour les services ne se sont tassés que de 0,2%.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a ralenti de 0,5 point à 2,7% le mois dernier en données brutes, et dans une bien moindre mesure (-0,1 point à 3,4%) hors alimentation, énergie et services commerciaux.

En Europe, le taux d'inflation en Allemagne - mesuré comme la variation sur un an de l'indice des prix à la consommation (IPC) - a été confirmé par Destatis à +2,2% en mars, en légère baisse donc par rapport à celui de +2,3% de février, conformément à l'estimation préliminaire.

Contrairement aux T-Bonds, les OAT se détendent de -1Pts vers 3,34200%, le Bund -4Pts à 2,5440%.

Le 'fait du jour' reste certainement le nouveau record de l'once d'or vers 3.240$/Oz: c'est avec le Franc suisse, l'actif de réserve qui apparaît le plus rassurant.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.