Devises : le géopolitique redonne vigueur au Dollar

(Zonebourse.com) - Le "$-Index" retrouve de la vigueur ( 0,3% vers 101,25 avec la reprise des hostilités dans le Golfe et le risque d'escalade qui ne retombe pas : l'Euro recule de -0,25% vers 1,1385, la Livre de -0,4% vers 1,3355, le Yen de -0,45% vers 162,45/162,5. Mais la devise la plus éprouvée, c'est le Franc suisse qui lâche -0,7% vers 0,8145/USD et -0,45% face à l'Euro vers 0,9270, son plus faible score depuis le 13 avril. Le prochain objectif serait 0,9370/EUR, le zénith testé par l'Euro fin décembre.

Le Dollar retrouve son rôle d'actif de repli face au chaos géopolitique : les Etats Unis ont frappé des dizaines de cibles militaire et infrastructures civiles en Iran et Téhéran a riposté en lançant des missiles sur les bases US à Bahrein, en Jordanie et au Koweit.

Dans ce contexte, les prix du brut repartent ainsi à la hausse : le "WTI" atteint les 75 USD et le "Brent" les 80 USD à Londres.

A propos du Qatar, le pays décrète 4 jours de deuil national pour le décès du père de l'actuel dirigeant du pays (le Cheikhs Al Tani) qui est décédé à 74 ans... peut-être que Téhéran observera une rêve avec Doha.

Le brusque sursaut des prix du baril ( 5% par rapport à vendredi) relance les spéculations sur le risque inflationnistes, les prix à la pompe ont progressé de 2% en une semaine aux Etats-Unis, cela pourrait s'accélérer cette semaine, avec une mention particulière pour le diesel qui atteint 140 USD le baril, les raffineries US étant au taquet et les raffineries russes subissant des attaques ukrainiennes ne plus en plus fréquentes (même celles situées 2 500 km de Kiev).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.