Devises : le Franc suisse efface ses pertes de lundi, le Yuan se montre robuste
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:30
Une journée de "pause" dans tous les sens du terme, avec un Euro qui a fait du yo-yo entre 1,1800 et 1,1825$ et qui grappille ce soir 0,2% vers 1,1822.
Le Dollar Index rechute de -0,25% vers 97,38, il perd par ailleurs 0,2% face au Yuan vers 6,9375 mais ne perd rien face au Yen.
Le Franc suisse prend sa revanche après sous passage à vide de lundi et gagne 0,6% face au Dollar et 0,4% face à l'Euro vers 0,9155 (la Livre Sterling et l'Euro ont évolué de façon synchrone)..
Pour trouver de la volatilité ce mardi, il faut aller chercher du côté des métaux précieux avec l'Or ( 4% vers 4.960$/oz) qui tente une nouvelle percée vers 5.000$ et l'argent qui a fusé jusqu'à 7% vers 89$/oz avant de se replier en fin d'après-midi vers 84,6$, réduisant son gain à 2,5%.
