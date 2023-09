Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Forex très calme à la veille de la réunion BCE information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 20:06









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'effrite insensiblement ce mercredi (de -0,1% si l'on considère le $-Index qui affiche -0,05% vers 104,65.

L'Euro avance de +0,1% vers 1,0760$, la Livre de +0,15% mais le Dollar grappille +0,15 face au Franc suisse et +0,2% face au Yen qui retombe vers 147,60.



Le FOREX a fort peu régi au 'CPI' publié à 14H30 par le Département du Travail : les prix à la consommation américain affichent une hausse séquentielle de +0,6% par rapport à juillet, soit un score de +3,7% en août par rapport au même mois de 2022 (après +3,2% en juillet), qui s'avère un peu supérieur aux attentes des économistes (+3,6%).



Hors énergie (-3,6%... une donnée qui va s'inverser fortement en septembre) et produits alimentaires (+4,3%), deux catégories traditionnellement volatiles, le taux d'inflation annuel 'coeur' (le plus suivi par la FED) s'est établi à 4,3% le mois dernier, un niveau globalement conforme à celui qu'anticipait le marché en moyenne (après +4,4% en juillet).



Selon certains économistes, la lenteur de ce processus de désinflation plaide en faveur du maintien en territoire restrictif de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui se réunira la semaine prochaine.

Les regards seront tournés vers Francfort demain à partir de 13H30 pour le communiqué de la BCE et la conférence de presse de Christine Lagarde, qui devrait confirmer une hausse de +25Pts dont il semblerait que les cambistes estiment que ce sera la dernière, de quoi affaiblir l'Euro vers 1,05/$







