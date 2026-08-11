Devises : le FOREX se fige faute de catalyseur géopolitique ou 'macro'

Le FOREX s'est mis en "pause" ce mardi, avec des écarts millimétriques entre les différentes paires de devises, et une stagnation absolue du "$-Index" à 99,82. Cet équilibre résulte d'un repli de 0,05% de l'Euro à 1,1538/$ et d'une hausse de 0,15% dur Dollar canadien à 1,3915/$. Le Yen reste inchangé, ainsi que la Livre, le Franc suisse (-0,15% contre Euro) poursuit sa glissade vers 0,9365.
Le FOREX devrait s'animer demain et jusqu'à vendredi, avec la publication de plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, qui sont attendus aux Etats Unis.
Les chiffres du "CPI" seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.
Ces chiffres pourraient faire évoluer les anticipations en matière de loyer de l'argent mi-septembre.
Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés à environ 45/45 ( 10% d'indécis) entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre... une évolution notable par rapport aux presque 2/3 en faveur d'une hausse de 25Pts il y a une semaine.
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