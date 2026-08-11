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Devises : le FOREX se fige faute de catalyseur géopolitique ou 'macro'
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 19:04
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Le FOREX s'est mis en "pause" ce mardi, avec des écarts millimétriques entre les différentes paires de devises, et une stagnation absolue du "$-Index" à 99,82. Cet équilibre résulte d'un repli de 0,05% de l'Euro à 1,1538/$ et d'une hausse de 0,15% dur Dollar canadien à 1,3915/$. Le Yen reste inchangé, ainsi que la Livre, le Franc suisse (-0,15% contre Euro) poursuit sa glissade vers 0,9365.

Le FOREX devrait s'animer demain et jusqu'à vendredi, avec la publication de plusieurs indicateurs majeurs, notamment les prix à la consommation et à la production, qui sont attendus aux Etats Unis.

Les chiffres du "CPI" seront particulièrement scrutés alors que la hausse des coûts de l'énergie provoquée par le conflit avec l'Iran a ravivé les inquiétudes autour de l'inflation.

Ces chiffres pourraient faire évoluer les anticipations en matière de loyer de l'argent mi-septembre.

Selon l'outil FedWatch Tool de CME Group, les investisseurs apparaissent désormais partagés à environ 45/45 ( 10% d'indécis) entre la possibilité d'une baisse et celle d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Réserve fédérale, prévue en septembre... une évolution notable par rapport aux presque 2/3 en faveur d'une hausse de 25Pts il y a une semaine.

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