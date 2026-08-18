Devises : le FOREX figé en attendant les 'minutes' de la FED

Contrairement à des marchés obligataires assez agités et volatils, ce fut une séance soporifique sur le FOREX en cette veille de publication des "minutes" de la FED, avec des écarts millimétriques, voire pas d'écart du tout comme sur la pire Euro/Dollar (1,1578), la paire £/$ (-0,05% sur la Livre) et la hausse de 0,02% du "$-Index" résulte de la faiblesse du Franc suisse (-0,2% à 0,8123) et du Yen (-0,12% à 159,62).

La faiblesse du Yen continue d'inquiéter, d'autant plus que la rémunération du Dollar a légèrement baissé puisque les T-Bonds se détendent de -1,7Pt pour le "10 ans" à 4,707, de -2Pts sur le "30 ans" (à 5,2900%, après un pic historique en séance à 5,335% (le pire score depuis juillet 2007), tandis que le rendement du "10 ans qui s'envole de 3Pts et inscrit un nouveau record à 2,952% (pour la première fois depuis 1996).

A ce rythme, la barre symbolique des 3% sera franchie d'ici jeudi matin... et la sauvetage du Yen redeviendra le "sujet chaud" du moment.

Le "chiffre US du jour" ne semble pas avoir joué le moindre rôle dans l'évolution du FOREX mais les "stats" publiés depuis 1 semaine convergent : les signaux "macro" se détériorent dans tous les secteurs.

La production industrielle aux Etats-Unis a de nouveau augmenté en juillet, mais plus modestement que prévu avec 0,2% au lieu de 0,4% attendu (après 0,4% le mois précédent).

La production de biens durables a progressé de 0,7% tandis que celle de biens non durables a reculé de 0,4%.

Hors véhicules et pièces automobiles, la production manufacturière globale a crû de 0,4%... mais cela démontre que la hausse durable des carburants et des taux (le coût du crédit auto devient un frein puissant) commence à pénaliser l'activité des constructeurs.