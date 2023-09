Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: le $ fait une pause, l'Euro +incertain après la BCE information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 18:49

(CercleFinance.com) - Après sa forte progression de la veille, le Dollar s'est un peu calmé.

En l'occurrence c'est l'Euro qui a avait nettement fléchi suite aux propos de Christine Lagarde martelant le concept de taux plafonnant 'pour un certain temps' vers 4.00%.



'Les taux ne monteront plus' ont cru comprendre les cambistes mais voilà que certains membres de la BCE ont laissé fuiter qu'ils jugent prématuré de s'interdire de monter les taux encore une fois (c'est la rumeur qui circulait ce vendredi).



L'Euro a commencé à rebondir et il gagne ce soir +0,3% (vers 1,0670$) après en avoir perdu -0,6% la veille.



Les acteurs du FOREX vont maintenant focaliser leur attention sur la Réserve fédérale, qui doit tenir sa réunion de politique monétaire mardi et mercredi prochain.



De l'avis des analystes, la récente remontée des cours pétroliers observée depuis la fin de l'état risque de pousser la Fed à maintenir son approche restrictive: elle passera son tour mercredi prochain mais pourrait agir début novembre.



Les signes de résilience de l'activité restent nombreux : l'enquête Empire State de la Fed en septembre valide un rebond de +21Pts à +1,9 du secteur manufacturier dans la régions de New York.

L'enquête révèle une légère baisse des niveaux d'emploi, tandis que le rythme d'augmentation des prix de vente s'est accéléré.



Le Dollar pourrait donc poursuivre la remontée amorcée il y a 9 semaines, et après la temporisation de ce vendredi (le $-Index s'effrite de -0,17% à 105,23), la 10ème semaine de hausse pourrait coïncider avec les conclusions du FOMC de la FED (prochain objectif 106,50).