Devises : le Dollar se redresse mais le Yen domine le FOREX information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 22:07









(CercleFinance.com) - L'Euro avait entamé la journée sur une note soutenue et progressait jusque vers 1,127 face au Dollar.



Mais la vapeur s'est inversée peu après la publication de bons chiffres d'inflation en Allemagne et l'essentiel des gains ont été reperdus.



Dans le même temps, le '$-Index' qui avait décroché de 101 vers 100,3 entre 9H00 et 11H30 a récupéré tout le terrain perdu et repassait positif vers 18H.

L'Euro s'effrite de 0,15% vers 1,1165, la livre et le Franc suisse cèdent -0,35%, le Dollar canadien -0,3%.



Malgré ces gains assez substantiels, le 'DXY' ne grapille ce soir que +0,1% vers 101,10 car le Yen se détache à la hausse contre toutes devises : +0,45% face au $ à 146,8, +0,85% face à l'Euro ou au Franc suisse.



Le rebond du Dollar semble largement lié à la progression du rendement des 'treasuries', toutes maturités confondues : le '30 ans US' s'envole vers 4,97% (il se dirige vers la pire clôture depuis le 14 janvier dernier, ou le 29 octobre...2023).



Le rendement du '10 ans' s'envole vers 4,54% et le '2 ans' campe au-dessus des 4,00% (+2,5Pt à 4,042%) et teste se pires niveaux depuis la période du 17 au 25 mars.



Manifestement, l'apaisement des craintes côté inflation restent sans effet sur les marchés de taux européens et US : la dette des Etats Unis s'est gonflée de +1.000Mds$ depuis octobre 2024 (début du nouvel exercice fiscal) et de +2.000Mds$ sur 12 mois, soit un rythme comparable au 'all-in' monétaire de la crise COVID.



Sur le front des statistiques européennes évoquées en préambule, l'inflation a poursuivi son ralentissement au mois d'avril en Allemagne, la baisse des coûts de l'énergie ayant plus que contrebalancé la hausse des prix alimentaires, selon des chiffres officiels publiés mercredi.



Le hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) calculé aux normes nationales a été confirmée à 2,1% en rythme annuel le mois dernier contre 2,2% en mars et 2,3% en janvier et février, indique ce matin Destatis.









