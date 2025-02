Devises : le Dollar reprend 1% en 3 séances, malgré taux US information fournie par Cercle Finance • 28/02/2025 à 20:15









(CercleFinance.com) - Le rebond du Dollar dure depuis 3 jours et il vient de reprendre +1% (le '$-Index' repasse de 106,40 à 107,50).

Le gain de +0,25% du billet vert ce vendredi n'est pas très spectaculaire, mais il est assez inattendu vu la détente observée parallèlement sur les T-Bonds américains qui alignent une 7ème semaine de crue consécutive.



Le '10 ans' affiche ce soir moins de 4,23% : on mesure le chemin parcouru depuis le test des 4,80% leu 13 janvier.

L'Euro recule de -0,3% vers 1,0360, la Livre également, le Yen et le Franc suisse lâchent -0,4%.

Et le rendement recule de -20Pts sur la semaine, contre -7,5Pts sur nos OAT ou -8,7Pts sur les Bunds dans le même temps.



Le Dollar aurait logiquement du poursuivre sa trajectoire baissière, surtout après la cassure des 107,00 du '$-Index' en début de semaine.



La FED qui doit suivre de près les récents signaux d'affaiblissement de l'activité, la chute du moral des ménages a pu de surcroit se rassurer au sujet de l'inflation avec la publication du très attendu indice 'PCE' aux Etats-Unis.



La hausse des prix ressort en bas de la fourchette du consensus : le PCE, l'indicateur favori de la Réserve fédérale pour suivre la dynamique des prix, ressort à +2,5% comme prévu (après 2,6% en décembre).

Hors alimentation et énergie, le 'taux Core' a ralenti de 0,3 point à +2,6% d'un mois sur l'autre (là encore, c'est conforme aux prévisions).



Autre surprise, les dépenses de consommation des ménages américains ont diminué de 0,2% (au lieu d'augmenter de +0,2%) en janvier par rapport au mois précédent, selon le Département du Commerce, tandis que les revenus sont en augmentation de 0,9% d'un mois sur l'autre (c'est également assez éloigné des attentes de +0,6%).



Voilà de quoi se remettre à croire à une politique monétaire plus accommodante de la part de la FED, et pourquoi pas à une première baisse de taux en juin prochain, suivie d'une autre cet automne.



Mais les chiffres de l'inflation sont favorables des deux côtés de l'Atlantique et c'est aussi une bonne nouvelle pour Christine Lagarde et ses collègues à moins d'une semaine de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

L'indice des prix à la consommation (IPC) outre-Rhin devrait s'établit à +2,3% en taux annualisé en février, inchangé par rapport à janvier, selon l'estimation préliminaire de Destatis.



En France, l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois fait état d'une hausse de 0,8% des prix à la consommation en février, après +1,7% en janvier.

Pour la première fois depuis février 2021, le glissement annuel serait ainsi en deçà de 1%.



Par ailleurs, les dépenses de consommation des ménages français en biens se replient de 0,5% en volume sur un mois en janvier, après une augmentation de 0,7% en décembre 2024, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables (CVS-CJO) de l'Insee.





