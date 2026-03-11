Devises : le Dollar, le Franc suisse recherchés, le Yuan l'est plus encore
Le "$-Index" évolue de concert avec l'obligataire qui se montre volatile : les taux grimpent, le rendement du billet vert augmente... c'est le schéma classique mais en réalité, c'est la recherche de sécurité qui fait la différence.
La preuve, c'est que le Franc suisse qui ne rapporte rien progresse quasiment au même rythme que le "$-Index" qui repasse allègrement les 99,2 ( 0,44% à 99,25).
Et la surprise du jour, c'est le Yuan chinois qui flambe de 0,5% face à l'Euro (vers 7,945) et de 0,15% face au $ (vers 6,865); la Livre résiste et se fige vers 1,3416/$.
Le pétrole produit en Iran et embarqué dans des tankers chinois est le seul à franchir le détroit d'Ormuz sans encombre : la situation pourrait évoluer avec un blocage total (si minage iranien) mais pour l'heure, Pékin n'a pas à redouter de pénurie comme l'Europe qui réfléchit à puiser dans ses réserves.
L'Euro fléchit symétriquement de -0,35% à 1,1570, le Yen de -0,55% tandis que le baril de pétrole remonte assez nettement aux US avec un "WTI" qui reprend 2,5% vers 87,8$.
Les spécialistes de l'énergie New Yorkais sont apparemment mieux informés que Wall Street de la réalité du terrain (détroit d'Ormuz bloqué pour les navires occidentaux, intensification des frappes et riposte de l'Iran).
Les anticipations inflationnistes ont été calmées par l'anticipation d'une décision de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) visant à mettre à la disposition du marché 400 millions de barils de pétrole issus de ses stocks d'urgence (sur 1.200Mns de barils), les contrats décembre se négocient avec un fort "discount" par rapport aux échéances les plus rapprochées, équivalentes à du "livrable".
L'inflation est devenue un enjeu majeur en occident mais l'indice des prix à la consommation aux États-Unis publié en début d'après-midi n'est déjà plus "d'actualité" car tout a changé depuis le samedi 28 février.
Le CPI de février a progressé de 0,3% sur un mois, après une hausse de 0,2% en janvier, conformément aux attentes, l'inflation s'établit à 2,4%, un rythme inchangé par rapport au mois précédent et également en ligne avec les anticipations.
Toutefois, "cette publication sans surprise reflète une période précédant l'escalade des opérations militaires au Moyen-Orient, laquelle devrait entraîner une hausse de l'inflation le mois prochain sous l'effet du renchérissement des prix de l'énergie", souligne Josh Jamner, senior investment strategy analyst chez ClearBridge Investments, filiale de Franklin Templeton.
Sur le Vieux Continent, les niveaux d'inflation sont aussi étroitement suivis : l'indice des prix à la consommation du mois de février a augmenté de 0,2% en Allemagne, comme prévu, après une hausse de 0,1% précédemment.
En rythme annuel, l'inflation s'est élevée à 2%, en ligne avec le consensus, après 2,1% un mois plus tôt. Cet indicateur qui ne prend pas encore en compte l'actualité du Moyen-Orient et doit donc être relativisé.
