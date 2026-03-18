 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Devises : le Dollar grimpe, l'argent chute de -4%, l'Or de -3%
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 20:18

Le Dollar Index se ressaisit vigoureusement et double ses gains depuis 19H, de 0,22% à 0,45% : le revoici au-dessus de la barre symbolique des 100,00 (à 100,02).
Symétriquement, l'Euro reperd -0,55% (vers 1,1478), le Yen -0,45% vers 159,75) et de façon surprenante, c'est le Franc suisse qui décroche de -0,95% vers 0,7920 (la Suisse ne rester pas indemne de la flambée des coûts énergétiques et des produits de base utilisés dans la chimie).
Le Dollar retrouve son statut de valeur refuge et cela s'effectue au détriment de l'argent qui chute de -4%, l'Or de -3%... la baisse de Wall Street contraignant certains opérateurs à dégager des liquidités (si possible en encaissant des gains).

C'est Réserve fédérale qui redonne du tonus au billet vert : elle a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,5% à 3,75%, par une quasi unanimité de 11 voix contre 1 (celle de Stephen Miran qui défend les exigences de Trump au sein du conseil des gouverneurs) alors que inflation s'avère déjà plus élevée que prévu en février et devrait l'être bien davantage au mois de mars du fait des incertitudes liées au conflit avec l'Iran.

La Fed a légèrement relevé ses projections d'inflation à 2,7% (avant un hypothétique retour vers 2% en 2027) tandis que la croissance du PIB serait de 2,4% cette année et de 2,3% en 2027.
Selon Moody's, la probabilité d'une récession aux États-Unis est proche de 50 %, et pourrait dépasser ce seuil si les prix du pétrole restent élevés.

Les responsables monétaires continuent d'envisager des baisses de taux à moyen terme, bien que leur calendrier reste flou.
Le graphique des "dot plots" suggère une réduction cette année et une autre en 2027, mais sept membres anticipent désormais un statu quo sur l'ensemble de l'année.
La Fed estime que le taux directeur pourrait se stabiliser autour de 3,1% à long terme.
Le temps se gâte sur le front de la croissance (récemment revue à 0,7%) et c'est maintenant au tour de l'inflation : le "PPI", ou indice des prix à la production pour la demande finale aux Etats-Unis, a augmenté de 0,7% en février par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, dont une hausse de 0,5% en données sous-jacentes.
Les prix progressent de 3,4% en rythme annuel en "global", et de 3,9% en donnée "Core" (hors carburant et alimentation, contre 3,7% attendu).
Toujours aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont progressé de 0,1% conformément aux prévisions au mois de janvier (elles s'étaient affaissées de 0,7% en décembre).

Devises
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank