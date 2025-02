Devises: le $ casse un support, Or ricoche de -2% sous 2960$ information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 23:18









(CercleFinance.com) - Le Dollar aligne une 4ème séance de consolidation (-0,3% face à la plupart des devises), et ce n'est pas sans conséquence puisque le '$-Index' s'enfonce sous le support des 106,90.

De peu certes mais une structure en 'têtes/épaules' baissière est confirmée et l'objectif devient 105,75 à court terme.

Le Dollar est affaibli par une détente des taux qui se poursuit aux Etats Unis (-6Pts de base vers 4,46%) malgré des chiffres d'inflation guère rassurants (mais la consommation recule) tandis que les bons du Trésor libellés en Euro voient leur rendement repartir à la hausse (de +1,5 à +3Pts de base).



Les T-Bonds ont régi favorablement à 14h30 aux chiffres des ventes au détail en janvier : elles se sont contractées de -0,9% après avoir augmenté de 0,7% en rythme séquentiel en décembre (chiffre révisé de +0,4% en annonce initiale, les acheteurs ayant accéléré leurs commandes avant la mise en place de nouveaux 'tarifs' douaniers par Trump en janvier).



Le Département du Commerce précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont diminué de 0,4% le mois dernier, alors qu'une hausse à peu près symétrique était attendue en moyenne par les économistes.



Les prix à l'exportation affichent quant à eux une augmentation de 1,3% en janvier, après une hausse de 0,5% en décembre, ce qui porte leur gain sur un an à 2,7%, un pic depuis la fin 2022.

L'Euro qui repris 0,3% renoue avec les 1,0500$, la Livre prend également +0,3%, le Yen +0,35% à 152,20 et le Franc suisse +0,4% vers 0,8980.



La fin de journée a été marquée par un soudaine consolidation de -2% de l'once d'or après un nouveau record historique matinal à 2.960$ : l'once s'échange ce soir un peu en-dessous des 2.900$/Oz (la semaine s'achève sur une quasi stagnation contre +2% la veille).





