Devises : le $ bondit de +1,5% avec W-Street 100% euphorique information fournie par Cercle Finance • 12/05/2025 à 19:35









(CercleFinance.com) - Dan Ives, analyste spécialiste de la 'tech' chez Wedbush Securities résume bien le sentiment général 'nous qualifierions ce qui s'est passé ce week-end de scénario idéal montrant qu'un accord plus large entre les Etats-Unis et la Chine est désormais sur la table'.



Les cambistes semblent partager son avis puisque le Dollar s'emballe littéralement, tout comme Wall Street (+3% sur le S&P500, +4% pour le Nasdaq, au plus haut depuis 4 semaines avant les annonces de Trump.



Les marchés obligataires s'enfoncent symétriquement bien en-deçà de leurs niveaux de fin février/début mars, et même du 1er janvier pour le '30 ans'... sans que cela inquiète grand monde.

D'autant plus que les 'tarifs' appliqués à la Chine seront de 30%, ce qui est loin d'un retour au 'monde d'avant' : ces surtaxes seront largement supportées par le consommateur américain, sans garantie que les emplois se relocalise de Chine sur le sol US.



Le rendements des Treasuries à 'dix ans' s'envole de +7,7Pts au-delà de 4,46%, le '30 ans' grimpe de +5Pts vers 4,8820%, le '2 ans' qui affiche entre et +11 et +12Pts renoue avec les 4,00% (4,017% au plus haut), soit +40Pts depuis le 1er mai.



Cette flambée de la rémunération du Dollar fait grimper le '$-Index' de +1,55% vers 101,90.

L'Euro dévisse de -1,5% vers 1,1080, le Franc suisse de -1,8% vers 0,8470 et le Yen plonge de -2,2% vers 148,60.



La Livre résiste mieux avec -1% vers 1,3165 car le rendement des 'Gilts' repasse le cap des 4,7030%, soit +14Pts de base en 1 weekend et +28Pts depuis le 2 mai, le pire score depuis le 11 avril.







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.