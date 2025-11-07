Devises : le $ achève de reperdre ses gain du milieu de la semaine vers 1,1575/E
Le voici à son plus bas niveau depuis juin 2022, du fait notamment du plongeon de - 17% de la perception de la situation financière personnelle actuelle ('shutdown' de 6 semaines oblige) et à une diminution de 11% des anticipations sur les conditions économiques à venir.
La veille, une enquête de 'Challenger' avait révélé une nette dégradation du marché de l'emploi avec plus de 153.000 licenciement, pire chiffre mensuel depuis 22 ans.
Aucune autre publication ne vient contrebalancer les 2 'stats' négatives de ces dernières 48H : le Département du Travail n'a pas diffusé le 'NFP', reporté sine die pour la 2ème fois, en raison de la fermeture des administrations fédérales.
Le 'shutdown', qui va entrer aujourd'hui dans son 38e jour pourrait coûter plus cher aux Etats Unis que ce que les marchés anticipe prévient Kevin Hassset, directeur du Conseil économique national rattaché à la Maison Blanche, qui dit s'attendre au minimum à la perte d'un demi-point de croissance au 4ème trimestre, et ça empire au fil des jours.
Donald Trump prévient par ailleurs qui si la cour Suprême venait à invalider son recours à 'l'état d'urgence commercial' (et notamment à des 'tarifs' appliqués de façon uniforme aux pays européens, dont certains ne sont pas excédentaires face aux Etats Unis), cela pourrait couter des centaines de milliards en remboursement (contrairement à ce qu'il avance, ce n'est pas aux pays qui en sont victimes mais aux entreprises US qui les supportent).
L'Euro reprend +0,25% à 1,1575 (et +0,35% sur la semaine), la Livre +0,3%, de même que le Franc suisse... en revanche, le Yen décroche un peu avec -0,15% face au billet vert et -0,3% face à l'Euro.
C'est le Dollar canadien qui performe le mieux avec +0,5% face à l'US$ (1,4045) et +0,6% face au Yen.
Sur le front des statistiques européennes, le déficit commercial de la France s'est creusé à 6,58 milliards d'euros en septembre, après 5,19 MdsEUR le mois précédent, selon les données corrigées de variations saisonnières et calendaires (CVS-CJO) de Bercy.
Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est établi à 15,3 milliards d'euros pour septembre, en contraction donc par rapport à celui de 16,9 MdEUR du mois précédent (révisé d'une estimation initiale qui était de 17,2 MdEUR).
A noter une séquence porte de saloon sur les 'cryptos' avec un bitcoin retombé vers 99.300$ vers 14H, suivi d'un puissant rebond de +3,3% vers 102.500$, ce qui réduit sa pertes hebdo à -7,5% contre plus de 10% à la mi-journée.
L'Or reste bien ancré dans la zone des 4.000$ et qui finit la semaine sur une note de parfaite stabilité.
