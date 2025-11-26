Devises : la Livre et le Franc suisse recherchés ce mercredi
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 19:01
Un fort décalage sur les prix pétroliers auraient pu impacter le $ mais il ne s'est rien passé lors de la publication des chiffres hebdos de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) : ils montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis progressent de +2,8Mns barils, à 426,9 millions de barils lors de la semaine du 17 novembre.
Dans le détail, l'agence rapporte que les stocks de produits distillés -incluant le fioul domestique- ont également progressé de 1,1 million de barils (stables la semaine précédentes) tandis que les stocks d'essence ont augmenté plus nettement, de 2,5 millions de barils, toujours par rapport à la semaine précédente.
Enfin, l'EIA précise que les raffineries ont fonctionné à 92,3% de leur capacité opérationnelle (+2%) au cours de cette même semaine, avec une production moyenne de 9,6 millions de barils/jour.
Le baril de 'WTI' reste très sage avec même un léger effritement de -0,2% après la lourde chute de -2,5% la veille.
*Le '$-Index' recule de seulement 0,05% vers 99,62, et c'est la Livre ('the cable') qui réalise la meilleure performance avec +0,4% vers 1,3225, talonnée par le Franc suisse qui grimpe vers 0,8040.
L'Euro-grappille 0,2% vers 1,1592 et perd 0,2% face au Franc suisse vers 0,9322.
Le Livre s'est raffermie après la présentation d'un budget 2026 qui inclut une hausse de près de 30Mds£ des recettes fiscales et une réduction de l'objectif d'inflation... ce qui pourrait permettre à la Bank of England de reprendre ses baisses de taux.
