Devises : l'Euro retrouve de la vigueur, les métaux précieux au zénith
Cela se fera -selon les principales pistes évoquées- au détriment des retraités, des victimes de longues maladies, et peut-être même de ceux qui roulent à l'éthanol (pourtant distillé en France)... mais ce qui compte, c'est 'que la France ait un budget'.
La journée a donc été marquée par une nette détente des OAT (par rapport aux Bunds) et une remontée de l'Euro face au $ (+0,35% vers 1,1610), face à la Livre (+0,45%), face au Yuan (+0,4%)... et surtout face à la Couronne norvégienne qui perd -1,1% alors que le pétrole se dirige vers ses plus bas annuels.
Le billet vert recule sans intensités face aux autres devises, le '$-Index' s'effrite de -0,2% vers 99,05, il reperd près de 0,5% face au Yen mais reste quasi stable face à la Livre et l Dollar canadien: il reste étonnamment ferme depuis la fermeture des administrations américaines pour cause de 'shutdown.
Les cambistes ont peu réagi à la hausse des prix à la consommation (CPI) final en Allemagne pour septembre : elle ressort à +2,4% contre +2,2% en août selon Destatis.
De son côté, l'indice ZEW du moral des investisseurs, un indicateur important du climat économique, a pris +2Pts à 39,3 contre 37,3 en septembre : c'est moins bon qu'anticipé (consensus : 41) et le sous indice de la 'situation présente' chute de -76,4 vers -80, du jamais vu depuis le COVID.
De l'autre côté de l'Atlantique, Jerome Powell, le président de la Fed, a prononcé un discours lors de la conférence annuelle de la National Association for Business Economics (NABE) qui confirme une stratégie dictée par une surveillance attentive de l'évolution du marché du travail, mais qui ne perd pas de vue la jauge de l'inflation : rien de nouveau.
Pas question de prendre à contrepied les anticipations de deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base en octobre et et décembre : ce serait déclarer une guerre ouverte à la Maison Blanche.
La détente des taux étant générale ce mardi, l'or en a profité pour établir un nouveau record absolu à près de 4.100$ tandis que l'argent a franchi pour la 1ère fois la barre des 53$/Oz.
