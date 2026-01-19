Devises : l'Euro pas pénalisé par les menaces tarifaires de Donald Trump
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 18:45
Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de surtaxes douanières sur plusieurs de ses alliés européens, de 10% à compter du 1er février, puis de 25% à partir du 1er juin, jusqu'à ce que les Etats-Unis "prennent le Groenland".
Et ce n'est pas l'Euro qui en soufre : il progresse même de 0,4% vers 1,1645.
A noter que le principe du recours au "49.3" pour faire passer le budget 2026 vient d'être adopté par Matignon, et l'Elysée naturellement... ce qui ne semble pas surprendre les cambistes.
La devise qui tire le meilleur parti des turbulences géopolitiques, c'est assez logiquement le Franc suisse qui bondit de 0,75% vers 0,797/$ et de 0,3% face à l'Euro, vers 0,9285.
A noter pour l'anecdote une vive progresse du Dollar néo-zélandais de 0,75% à 0,579/$.
Le Dollar s'effrite contre le Yuan (-0,05% à 6,9635) et ne cède rien face au Yen (stable à 158,05/158,10.
Concernant le coup de pression de Donald Trump, Ursula von der Leyen a affirmé que l'Union européenne était pleinement solidaire du Danemark et a prévenu que de nouveaux droits de douane risqueraient de compromettre les relations transatlantiques.
Selon Bloomberg, l'UE envisagerait d'imposer des droits de douane sur quelque 93 milliards de dollars de produits américains en représailles, de quoi faire craindre sérieusement le retour d'une guerre commerciale entre Washington et Bruxelles.
Il y aurait également le levier d'un ralentissement des achats de bons du Trésor US, au moment où les Etats Unis peinent à se refinancer.
Les Etats Unis pourraient riposter en restreignant l'accès à la puissance de calcul des GAFAM, en mettant un embargo sur des matériels sensibles (militaires ou de haute technologie) et cela pourrait déboucher sur un énorme épisode "perdant/perdant" qui pourrait impacter sensiblement la croissance en Europe et fortement l'ensemble des marchés boursiers, jugés chèrement valorisés.
Les milieux financiers estiment que trump fera machine arrière pour éviter de plomber Wall Street et le Dollar (en cas de baisse des achats de T-Bonds par l'UE).
L'Euro n'a pas réagi ce lundi au léger tassement de l'inflation dans la zone euro : Eurostat a révisé son taux annuel à 1,9% pour décembre, contre 2% en estimation rapide et après 2,1% en novembre.
Toujours au chapitre des données macroéconomiques, la semaine sera marquée par la publication, aux Etats-Unis, d'un nouvelle estimation du PIB du 3e trimestre, ainsi que des revenus et dépenses des ménages, accompagnés de l'indice des prix PCE.
De ce côté-ci de l'Atlantique, doivent paraitre dans les prochains jours les indices ZEW en Allemagne et du climat des affaires en France, ainsi que l'inflation au Royaume-Uni et les indices PMI en estimations rapides.
A lire aussi
-
Trump fixe un prix mirobolant pour un siège permanent à son "Conseil de paix", et refroidit ses invités
L'invitation adressée par Donald Trump à plusieurs dirigeants pour prendre part à son "Conseil de paix" était accueillie lundi avec réserve face au milliard de dollars requis pour y obtenir un siège permanent, des experts comparant le projet à une version payante ... Lire la suite
-
Espagne: le Premier ministre promet une "transparence absolue" sur les causes de la collision entre deux trains
Le Premier ministre espagnol a décrété trois jours de deuil national et promis lundi "une transparence absolue" sur les causes de l'accident ferroviaire qui a fait au moins 39 morts dimanche dans le sud de l'Espagne, un bilan qui pourrait encore s'alourdir. - Un ... Lire la suite
-
Les incendies dans le sud du Chili, qui ont fait au moins 19 morts, restaient hors de contrôle lundi malgré une relative accalmie, après avoir ravagé des quartiers entiers aux rues désormais jonchées de voitures calcinées et de maisons en cendres. "Les incendies ... Lire la suite
-
Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, répond à une question qui va intéresser tous les investisseurs : les performances sont-elles plus prévisibles
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer