Devises: l'Euro fait volte face contre $, Yen plonge de-1,5%

(CercleFinance.com) - Le 'CPI' fut un vrai 'market mover' ce mercredi sur le FOREX, avec pas mal de volatilité (à la hausse sur le Dollar) entre 14H30 et 18H... puis une inversion de la vapeur à la baisse, malgré des T-Bonds US qui voient leur rendement grimer de +9 à +10Pts de base.



Le '$-Index' qui grimpait de +0,4% vers 108,5 recule ce soir de -0,25% vers 107,70.

De façon très emblématique, l'Euro qui avait reculé jusque vers 1,0320 après le 'CPI' engrange +0,55% ce soir vers 1,0420$, la Livre retombée vers 1,2380 grappille +0,25% vers 1,2470.

Le Franc suisse finit peu changé et même en léger repli de -0,1%... et à l'inverse, le Yen se montre le plus volatil avec une chute de -1,35% face au billet vert à 154,7 et il dévisse de -1,85% face à l'Euro vers 160,90.

Le Yen recule depuis lundi face au Dollar, sa chute s'est accélérée alors que les taux longs US ont accru leur différentiel face au '10 ans' nippon.



En ce qui concerne l'inflation, le chiffre brut des prix à la consommation US ressort à +0,5% contre +0,3% attendu: il confirme de façon manifeste la persistance de l'inflation américaine, à un rythme qui dépasse maintenant les 3% : la Fed pourrait suspendre l'assouplissement de sa politique monétaire jusqu'à l'automne (et non plus juillet), voir la fin de l'année.



Le consensus de 2,9% en rythme annuel pour le 'CPI global' -le même qu'en décembre- est déjoué avec un score de +3% et le core CPI' -attendu à 3,1%- ressort à +3,3% ( contre +3,2% en décembre), à cause d'une progression de +0,4% en janvier.

Les prochains rapports sur l'inflation risquent d'être affectés par la mise en place de surtaxes douanières sur l'acier et l'aluminium prises par Donald Trump à l'encontre de tous les pays exportateurs (c'est l'industrie automobile US qui est le principal 'client' : leurs coûts de production vont en souffrir).

En ce qui concerne les surtaxes de 25% contre le Mexique et le Canada qui pourraient entrer en vigueur au 1er mars, ces 2 pays fournissent 44% des importations alimentaires des Etats-Unis (pour 85 milliards de dollars) et l'alimentation représente 13,5% du CPI', rappellent les analystes d'Oddo BHF.

L'or qui avait pris un gros coup sur la tête vers 14H30/14h45 (-1,7% vers 2.880$), se redresse nettement ce soir, vers 2.932$... et il pourrait même passer dans le vert sur un intervalle de 24H, et inscrire un nouveau sommet.





