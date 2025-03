Devises: l'Euro et Livre dopés par le facteur géopolitique information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 20:03









(CercleFinance.com) - Lorsque le climat géopolitique est tendu et que les chance de paix s'éloignent, c'est le Dollar qui bénéficie de son statut d'actif refuge.

Mais pas ce lundi 3 mars : c'est l'Euro qui flambe de +1,1% vers 1,0490$, qui prend 0,4% face au Yen et +0,2% face au Franc suisse.



Mais une devise se montre encore plus vigoureuse : la Livre prend 1% face au $ et +0,2% face à L'Euro.



Le scénario est assez singulier : Zelensky vient de déclarer au Guardian (un des tabloïds les plus lus au Royaume Uni) que “L'Ukraine ne reconnaîtra jamais une quelconque annexion russe du territoire qu'elle occupe, même si c'est pour tenter de conclure un accord de paix”.

Une façon d'opposer une fin de non recevoir à l'invitation de Trump de revenir à la Maison Blanche -après le clash de vendredi- pour discuter sérieusement d'un plan de paix.

La guerre va donc continuer et les européens tentent de faire corps derrière le Président ukrainien, en affirmant être prêts à aller plus loin (contre poutine), maintenant que les Etats Unis veulent arrêter les frais avec leurs dons à l'Ukraine.

L'Europe est également prête à s'endetter lourdement pour accroitre ses capacités de défense et de fabrications d'armes.



Le chancelier Merz évoque une enveloppe de 1.000MdsE (sur plusieurs années), de quoi relancer l'activité en Allemagne et en Europe.

Le point d'orgue de la semaine, c'est la réunion de la BCE ce jeudi 6 mars:

un assouplissement d'un quart de point est largement intégré dans les cours et le marché attend surtout les commentaires que fera la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa traditionnelle conférence de presse.

Sachant qu'il s'agirait de la sixième baisse consécutive de taux de la part de BCE, la marge de manoeuvre pour de nouvelles réductions commence en effet à se restreindre, d'après les analystes.



L'Euro est soutenu par une flambée du rendements des Bunds : +10Pts à 2,4880%, les OAT se tendent de +9Pts à 3,218%, les BTP italiens de +8Pts à 3,546%.

Outre-Manche, alors que Keir Starmer s'affranchit complètement du suivisme traditionnel du Royaume Uni vis-à-vis de la ligne diplomatique US, les 'Gilts' se tendent de +8Pts vers 4,611%.



Il y avait un premier chiffre aux Etats Unis (mais déjà connu) : selon de PMI de février, la croissance s'est accélérée dans le secteur manufacturier américain.

Le résultat définitif de l'enquête PMI réalisée auprès des directeurs d'achats par S&P Global confirme une hausse de +1,5Pt à 52,7 le mois dernier, son plus haut niveau depuis juin 2022, après 51,2 en janvier.



Il s'inscrit ainsi pour le deuxième mois d'affilée au-dessus du seuil des 50 points, qui témoigne d'une croissance de l'activité.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.