Devises : l'Euro, devise la plus 'forte' dans un contexte peu volatile

Le billet vert aligne une 4ème séance de repli consécutive, avec certes un écart modeste, mais le "$-Index" qui perd -0,15% pourrait repasser sous les 99,50 pour la première fois depuis le 4 juin.

La journée était pauvre en données macro et l'attention se concentre toujours sur le climat géopolitique -qui s'améliore- tandis que le suspens apparait inexistant à 24H de la décision de la Fed sur sa politique monétaire qui sera rendue publique demain soir à 20H

La banque centrale devrait largement maintenir ses taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75% (consensus à 99%).

Les marchés suivront particulièrement les commentaires de Kevin Warsh, pour son 1er meeting en tant que président de la Fed.

Il devrait justifier un statu quo du fait de forces antagonistes, avec d'un côté l'inflation, de l'autre la dégradation de l'emploi (pas évidente) et la dégradation des perspectives économiques.

L'Euro s'impose comme la vedette du jour", avec un gain de 0,25% face au Dollar (vers 1,1620) et de 0,3% face au Yen vers 180,3.

Le Yen ne réagit pas à la hausse du loyer de l'argent (relevé de 0,25% à 1,00%, pour la première fois depuis 1995) se maintient face au billet vers, à 160,40, c'est à dire juste au-dessus de la zone qui incite la BoJ à intervenir.

La forte hausse de rendement du "10 ans" japonais ( 10Pts à 2,6700%) reste sans impact réel sur les parités.