Devises: l'Euro coule à pic face au $ et Yuan après 'accord'

(CercleFinance.com) - Si les éléments de langage officiels émanant de Bruxelles présentent l'accord léonin signé avec -ou sous la contrainte de- Donald Trump comme un 'opportunité', et la fin d'une 'période d'incertitude pour l'Europe, les cambistes ne s'y trompent pas et l'Euro dévisse de -1,3% vers 1,1585 face au Dollar ce soir.



Les cambistes ont très bien compris que 'l'opportunité' était à 100% en faveur des Etats Unis, que nos économies vont souffrir, que notre croissance sera nettement amoindrie, que les achats de 750Mds$ de GNL au double du prix du gaz qui provenait de Russie va plomber l'industrie allemande maintenir notre inflation à des niveaux élevé.

L'Europe s'est de surcroît engagée, c'est Ursula von der Leyen qui l'a annoncé, a investir massivement aux Etats Unis et acheter de l'armement US (à concurrence de 600MdsE)... zéro contrepartie de la part des Etats Unis.



Les États-Unis infligent à l'Union européenne un taux unique de droits de douane à 15 % sur la majorité des exportations de l'UE (contre 0,00% à 2,5%, et 5% au maximum précédemment).



Ce taux s'appliquera à la plupart des secteurs, de l'automobile aux semi-conducteurs en passant par les produits pharmaceutiques, même si certains produits stratégiques dans l'aéronautique, les spiritueux, les ressources naturelles ou les matières premières critiques (utiles à l'économie américaine, bien entendu), en seront, eux, exemptés.



En ce qui concerne la Chine, les négociations vont se prolonger pour 90 jours, rien n'est fixé (alors que Trump avait annoncé qu'un 'deal' était signé avec la Chine il y a 10 jours.

Donc, il n'en est rien : surement un coup de bluff pour inciter l'Europe à se plier aux exigences américaines avant la deadline du 1er août.

Notons que le Yuan glisse de -0,15% face au Dollar vers 7,1790 mais bondit de +1,2% face à l'Euro, vers 8,3180 (son niveau du 18 juillet).



Plombé par l'accord 'gagnant/perdant', l'Euro dégringole face à toutes les devises de réserve : -0,75% face au Yen, -0,7% face à la Livre, -1,05% face au Dollar canadien... mais seulement 0,25% face au Franc suisse (0,9310) car notre voisin risque d'écoper de droits de douane peut-être supérieurs à 15%, notamment sur ses exportations très excédentaires de médicaments vers les Etats Unis.





