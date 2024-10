Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : l'embrasement au Proche Orient dope le $ et l'Or information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 19:38









(CercleFinance.com) - Avec le contexte tendu au Proche Orient, qui tourne à l'embrasement avec le tir de missile iraniens sur Israël, le Dollar (puis les T-Bonds et l'or) retrouve son statut d'actif refuge.



Le '$-Index bondit de +0,6% à 101,36 avec un Euro qui lâche -0,75% vers 1,1050, une Livre à -0,95% (1,3245).

Le Yen et le Franc suisse font également offices de refuges avec des replis minimes de -0,1%, idem le Dollar canadien.



Une vague de 'risk-off' se met en place à Wall Street avec la probable riposte de missiles sur l'Iran, synonyme de possible extension du conflit aux principaux soutiens de ces 2 pays (USA puis Chine et Russie).



Il faudrait que l'escalade s'arrête rapidement: poursuivre serait tellement déraisonnable et dévastateur que les marchés n'y croient pas vraiment : ils se contentent de prendre quelques précautions, dans l'attente que des 'adultes dans la salle' calment le jeu au Proche Orient.



Mais quelle dégradation de la situation en 24H !



Les investisseurs sont confrontés à un scénario auquel personne ne croyait hier encore : des centaines de chars israéliens ont pénétré au Liban lundi soir vers 20H (une offensive sans précédent depuis 2006), pour une 'opération limitée' en périmètre et en temps...

Quelques heures plus tard, Tsahal annonce déjà que les frappes vont s'intensifier et que des tirs réciproques sont à redouter, que les lignes de défenses du Hezbollah au Liban sont très solides et que les démanteler sera difficile...

Puis l'Iran tire des missiles...

Et l'or s'envole de +30 vers 2.885$/Oz, ce qui vu le contexte reste peu spectaculaire.





