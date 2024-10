Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: $-Index à près de 103,3, plus haut depuis le 8 août information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 21:12









(CercleFinance.com) - Le Dollar s'est nettement raffermi : il progresse de +0,4% en moyenne comme en témoigne le '$-Index' qui refranchit les 103 pour s'établir à 103,28, son meilleur niveau depuis les 2 et 8 août.



Il bénéficie du 'full risk-on' sur les actions US qui attire les capitaux (les records pleuvent de nouveau à Wall Street avec un Dow Jones à près de 43.100Pts et un S&P500 à plus de 5.860Pts, à moins de 2,4% des 6.000Pts (soit X 2,5 depuis mars 2020 et X 9 depuis mars 2009).



Le Dollar est également soutenu par la hausse du rendement des emprunts d'Etat américains à dix qui établissent un nouveau record de 3 mois, à 4,148% en séance (4,1250% ce soir), le '2 ans' se tend de +1,2Pt à 3,953%, le '30 ans' de +2,5 à 4,4070%.

L'Euro a reperdu -0,4% face au billet vert à 1,0890, le Yen également à 150 et la devise la plus faible est le Franc suisse qui recule de -0,7% face au $ et de -0,35% face à l'Euro vers 0,9410.

La Livre résiste mieux face au $ à 1,3050 (-0,1%), elle aussi dopée par une rémunération qui bondit à 4,2850%, au plus haut depuis le 1er juillet.



La force du Dollar affecte à peine l'once d'Or qui s'effrite de -0,25% vers 2.650$/Oz et se maintient au plus près de ses sommets (à moins de 1% de ses records absolus).





