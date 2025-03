Devises : FOREX figé, l'Or poursuit son envol vers 3.125$ information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 20:05









(CercleFinance.com) - Séance bien calme sur le FOREX, ce qui contrasté avec la volatilité élevée observée sur les marchés obligataires et les indices boursiers (lourde chute des places européennes, plongeon de -4% de plusieurs places asiatiques, repli de -2% du Nasdaq, 'VIX' qui flambe vers 24).



Les parités semblent figées, à part pour le Franc suisse qui subit un accès de faiblesse et lâche -0,6% face au Dollar, -0,45% face à l'Euro.



L'Euro s'effrite de -0,1% face au $ (vers 1,0815/1,0820), de même que le Yen (en repli vers 105,00/$).

Le '$-Index' grappille +0,15% vers 104,20 mais semble bloqué dans la zone des 1,080 depuis 10 jours.



Les intervenants ont pris connaissance de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de mars: bonne surprise, l'indice ressort à +2,5% contre +2,7% en février (2,6% attendu) : cela aurait dû contribuer à soutenir les Bunds.

La hausse de 0,8% des ventes de détail en Allemagne ne sont pas de nature à remettre en cause de futures baisses de taux.

L'inflation en Italie remonte à 2%... mais c'est justement l'objectif de la BCE.

Les investisseurs découvriront les indices PMI définitifs dans le secteur de l'industrie manufacturière demain puis dans le secteur tertiaire jeudi.



Les nouveaux droits de douane dits 'réciproques', auront de conséquences inflationnistes... mais le risque de récession n'est-il pas le plus inquiétant pour les marchés ?

Et la lourde chute des indices boursiers plaide pour les placements 'sûrs', dans un contexte de 'visibilité' très réduite.



Dans ce contexte, l'or joue a plein son rôle d'actif refuge et grimpe au-delà des 3.100$/Oz pour inscrire un nouveau zénith à 3.125$ l'once.







