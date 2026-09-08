Devises : FOREX complètement figé, rare à un tel niveau

Etrange séance qui voit toutes les paires de devises stagner, un peu comme la veille (à l'exception du Yen en nette hausse), alors que l'activité et la volatilité étaient censées s'étoffer sur le FOREX, au lendemain d'un jour férié aux Etats-Unis qui avait gelé les initiatives. Rarement cette année il ne nous a été donné d'observer un tel échantillon de variations inférieures à 0,05% en valeur absolue... et c'est même du 0,00% pour l'EUR/USD, le Dollar/yen, l'Euro/£, l'Euro/CHF. Seul le Dollar Canadien se détache avec 0,15% contre le billet vert et l'Euro.

Mais curieusement, le "$-Index" se replie de -0,25% vers 98,90... mais il semble s'agir d'une prise en compte tardive du repli face au Yen survenu lundi.

La chute du Yen semble bel et bien enrayée par les interventions conjointes américano-japonaises : le Yen s'inscrit à son plus haut niveau depuis le mois de février contre le dollar (154).

Mais cela n'éloigne pas la perspective d'une hausse de taux de la Banque du Japon la semaine prochaine.

Le PIB japonais a dépassé les attentes et les salaires ont recommencé à croître de façon notable, la flambée des coûts énergétiques se propage à tous les niveaux de l'économie... cela ne peut que pousser la BoJ à poursuivre par des mesures appropriées sa lutte contre l'inflation.

Les cambistes seront attentifs demain à la publication du "PPI" aux Etats-Unis... lequel devrait refléter la hausse du baril de pétrole de 75 USD le 5 août vers 86,5 USD fin août.